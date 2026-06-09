TOKİ 20 bin konut projesi İstanbul'da var mı, hangi ilçelerde olacak? İstanbul TOKİ evleri nereye yapılacak? Tuzla, Başakşehir, Sarıyer

Bu kapsamda en çok merak edilen şehirlerin başında ise İstanbul geliyor. İstanbul TOKİ projeleri her zaman olduğu gibi bu kampanyada da yüksek talep görürken, konutların şehirde olup olmayacağı sorusu netleşmeye başladı. Edinilen bilgilere göre proje İstanbul’u da kapsıyor ancak hangi bölgelerde ve kaç konut yapılacağına ilişkin kesin liste henüz açıklanmadı. Bakanlık açıklamalarında, konutların büyük bölümünün tamamlanma aşamasına geldiği ve vatandaşların kısa sürede teslim alabileceği ifade ediliyor. Bu da projenin sadece yeni inşa değil, aynı zamanda bitmiş veya bitmek üzere olan konutların satışını da içerdiğini gösteriyor.