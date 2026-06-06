BİM'de bu hafta neler var? BİM 9-10-12 Haziran aktüel kataloğu yayınlandı: Vantilatör, karavan, aksiyon kamerası satışta olacak!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM 9-10-12 Haziran 2026 indirimli ürünler afişi yayımlandı. Böylece haftanın Salı, Çarşamba ve Cuma günlerine özel hazırlanan fırsatlar alışverişseverler için ön plana çıktı. Gıda, mutfak, giyim, teknoloji ve elektronik olarak birçok çeşitte ürünün yer aldığı yeni hafta BİM aktüel kataloğu dikkat çekti.

1 /7 BİM AKTÜEL 3 HAZİRAN 2026 KATALOĞU Karavan 4.10 Metre (Knott-Alko marka çeki oku ve dingil seti, galvaniz vidalı sistem şasi vb.): 399.000,00 TL

Kumtel Araç ve Ev Tipi Taşınabilir Buzdolabı (37 L): 9.990,00 TL

Insta360 GO 3S Aksiyon Kamerası: 18.990,00 TL

Mapishredder S25 Evrak İmha Makinesi Basic: 9.990,00 TL

Mapilam LM35 Laminasyon Makinesi Basic: 3.490,00 TL

Keysmart 7 kg Çamaşır Makinesi (KEY 712 CM): 14.900,00 TL

Keysmart 9 kg Çamaşır Makinesi (KEY 910 CM): 15.900,00 TL

Keysmart Çamaşır Kurutma Makinesi (KEY 80 KM): 13.900,00 TL

Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi (KEY 4014 BM): 12.500,00 TL

Foldo 14 Jant Katlanır Çocuk Bisikleti: 9.790,00 TL

Rookie 3 Tekerlekli Trikster Bisiklet: 5.490,00 TL

Güçlü Römorklu Pedallı Traktör: 2.390,00 TL

Süper Basketbol Potası: 1.390,00 TL

Oyun Evi: 2.590,00 TL

Oyun Çiti (8'li): 2.590,00 TL

2 /7 BİM AKTÜEL 5 HAZİRAN 2026 KATALOĞU Joseph Joseph 2 Bölmeli Kirli Sepeti (~60 L): 4.990,00 TL

Joseph Joseph Standlı Kesme Tahtası Seti (3'lü): 1.190,00 TL

Casilda Home Ütü Masası (~38x141x92 cm): 899,00 TL

Casilda Home Kanatlı Kurutmalık: 899,00 TL

Ütü Masası Kılıfı (~50x140 cm): 89,00 TL

Çok Amaçlı Kapaklı Saklama Kutusu (~20 L): 199,00 TL

Çok Amaçlı Kapaklı Saklama Kutusu (~4 L): 79,00 TL

Okyanus Home 5'li Banyo Seti: 429,00 TL

Henckels by Zwilling Bıçak Seti (3'lü - Kesme, Soyma, Doğrama): 449,00 TL

Benante Desenli Bambu Kesme / Sunum Tahtası: 369,00 TL

Benante Çiçek Motifli Organizer Sepet: 269,00 TL

Benante Ayaklı Bölmeli Akasya Sunumluk (~35x13 cm): 229,00 TL

English Home Organizer Sepet (~25x6,5 cm): 119,00 TL

Saklama Kabı Seti (17 Parça): 179,00 TL

Gravürlü Cam Çay Fincan Seti (4'lü - ~230 cc): 299,00 TL

Gravürlü Cam Kahve Fincan Seti (4'lü - ~90 cc): 189,00 TL

Glass in Love Gravürlü Cam Ayaklı Dondurma/Tatlı Kasesi (3'lü - ~300 cc): 199,00 TL

Cam Tatlı Kasesi (6'lı - ~220 ml): 219,00 TL

Benante Gold Kulplu Desenli Kupa (~310 ml): 199,00 TL

Desenli Emaye Kase / Makarna Tabağı (~24 cm): 219,00 TL

Rimli Desenli Sunum Tepsisi (~36x27 cm): 89,00 TL

Colorina Renkli Ayaklı Servis Kasesi (~18 cm): 239,00 TL

LAV Defne Saklama Kabı (~315 cc): 45,00 TL

Kağıt Kek / Sufle Kabı (10'lu): 35,00 TL

Glass in Love Standlı Yağlık / Tuzluk Biberlik Seti (4'lü): 379,00 TL

Glass in Love Gravürlü Cam Sıvı Sabunluk Seti (2'li): 199,00 TL

3 /7 LG 65 İnç 4K HDR10 NanoCell TV (65NANO80A6B): 39.900,00 TL

LG 55 İnç 4K UHD webOS Smart TV (UA84006LB): 29.990,00 TL

Dijitsu 65 İnç 4K Ultra HD QLED Google TV (DQ33/3800): 23.900,00 TL

Dijitsu 58 İnç 4K Ultra HD Qled Google TV (DQ33/3800): 20.900,00 TL

TCL 55 İnç 4K Qled Hdr Google TV (55T61C): 23.900,00 TL

Senna 55 İnç Frameless Ultra HD Qled Google TV (55UQ9500F): 19.990,00 TL

LG Soundbar S30A (1 Ana Ünite 1 Subwoofer - 140W): 5.490,00 TL

TCL Çocuk Tableti Tab 7 L 9309x Wifi (2GB + 32GB): 1.999,00 TL

4 /7 Kumtel Kule Tipi Vantilatör: 1.590,00 TL

Kumtel Ayaklı Vantilatör (40 Watt): 1.150,00 TL

Trax Masaüstü Fan: 449,00 TL

Forever Pilli Mini El Fanı: 149,00 TL

Fakir Stant Mikser / Hamur Yoğurma Makinesi (1500 Watt - 5 Litre): 4.449,00 TL

Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın (20 L - 700 W): 2.790,00 TL

Fakir Cam Çay Makinesi: 2.490,00 TL

Fakir Chop N Blend Kişisel Blender (350W): 1.290,00 TL

Arnica Toz Torbasız Elektrikli Süpürge (ET 14445): 4.990,00 TL

Fakir Torbasız Hız Ayarlı Elektrikli Süpürge (890 W): 3.990,00 TL

Altus Vücut Tartısı: 449,00 TL

House Pratik El Feneri: 499,00 TL

House Pratik Mantar Masa Lambası: 399,00 TL

Polosmart Akım Korumalı Priz: 499,00 TL

Forever Figürlü El Fanları / Feneri: 299,00 TL

5 /7 Bella Maison Çift Kişilik Nevresim Takımı: 1.549,00 TL (Nevresim: ~200x220 cm, Çarşaf: ~240x260 cm, 2 Adet Yastık Kılıfı: ~50x70 cm)

Müslin Yatak Örtüsü (~200x220 cm): 849,00 TL

Tek Kişilik Nevresim Takımı: 709,00 TL

Koltuk Örtüsü Ponponlu (~170x205 cm): 269,00 TL

Blackout Süet Fon Perde (~140x260 cm): 499,00 TL

Pvc Masa Örtüsü (~137x180 cm): 159,00 TL

Molinella Runner (~50x130 cm): 299,00 TL

Kasmir Halı Bambu Banyo Paspası (~40x60 cm): 399,00 TL

Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez (~100x200+30 cm): 369,00 TL

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez (~160x200+30 cm): 489,00 TL

Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf (~100x200+30 cm): 249,00 TL

Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf (~160x200+30 cm): 359,00 TL

El Havlusu (~30x50 cm): 109,00 TL

Yüz Havlusu (~50x90 cm): 169,00 TL

Ayak Havlusu (~50x70 cm): 179,00 TL

M. Botti Studio's Kot Bol Pantolon Kadın (M, L): 419,00 TL

Kot Pantolon Kadın (L/XL): 429,00 TL

Kot Pantolon Erkek (L/XL): 429,00 TL

M. Botti Studio's Büyük Beden Kot Pantolon Kadın (2XL, 3XL): 455,00 TL (Katalogdaki görselde 459 TL olarak basılmıştır)

Büyük Beden Kot Pantolon Erkek (2XL, 3XL): 459,00 TL

Kot Şort Erkek (L/XL): 349,00 TL

Kiğılı DynamiC Nakışlı Tişört (S/M/L/XL): 259,00 TL

Casilli Slip Kadın (S, M, L): 189,00 TL

Molinella Kot Mutfak Önlüğü: 199,00 TL

Terlik Süsü (6'lı paket): 39,00 TL

Denim İpliği (~100 m - 7'li): 89,00 TL

6 /7 60442 LEGO City McLaren Yarış Arabası F1 Sürücüsü: 479,00 TL

60400 LEGO City Go-Kartlar ve Yarış Sürücüleri: 479,00 TL

60455 LEGO City Polis Motosikleti Takibi: 399,00 TL

60411 LEGO City İtfaiye Kurtarma Helikopteri: 479,00 TL

10442 LEGO DUPLO Town Vahşi Hayvan Aileleri (Penguenler ve Aslanlar): 399,00 TL

11039 LEGO Classic Yaratıcı Yiyecek Arkadaşları: 449,00 TL

42665 LEGO Friends Yavru Köpek Oyun Parkı: 449,00 TL

42642 LEGO Friends Arkadaşlık Film Gecesi: 599,00 TL

31145 LEGO Creator Kırmızı Ejderha: 449,00 TL

31173 LEGO Creator 3'ü 1 Arada Vahşi Hayvanlar (Tropikal Tukan Kuşu): 619,00 TL

Akülü Chevrolet Camaro HL558: 17.500,00 TL

Uzaktan Kumandalı Araba: 299,00 TL

Piccolo Mondi Ahşap Araba Rafı (30'lu): 259,00 TL

Golidy Sürtmeli Döner Teker Araba: 129,00 TL

Şimşek Toys Konuşan Cansu Bebek (~40 cm): 479,00 TL

Elena Pelüş Yıldız Yastık: 499,00 TL

Erpa Benim Oyuncak Köpeğim (Sesli, ~30 cm): 499,00 TL

Gardenware Dekoratif Civciv (Farklı Renklerde): 99,00 TL

Matrax Ahşap Masa Maçı Oyunu: 679,00 TL

Piccolo Mondi Fanuslu Blok Çiçek (175 Parça): 249,00 TL

Piccolo Mondi Manyetik Oyuncak (30 Parça): 449,00 TL

Dostoys Dinozor Pop-It Oyuncaklı Kutu Oyunu: 279,00 TL

Forklift Zeka Oyunu: 329,00 TL (2 Adet Forklift Araç, 18 Adet Taşıma Pulu, 18 Adet Kart)

Funny Mat Çanta Şeklinde Boyanabilir Resim Defteri: 129,00 TL

Maşa ve Koca Ayı Lisanslı Abaküslü Yazı Tahtası: 119,00 TL

Lisanslı Balon (Farklı Çeşitlerde, 4'lü): 39,00 TL

Golidy Asa Köpük: 49,00 TL

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Hikaye Kitapları: 49,00 TL