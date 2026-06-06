TOKİ'den Kurasız 64 İlde Ev Müjdesi Geldi: TOKİ Evlerinin Hangi Şehirlerde Olduğu Belli Oldu

TOKİ'nin yeni açık satış kampanyasına ilişkin detaylar netleşmeye başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun orta gelirli vatandaşlar için satışa sunulacağını belirterek kampanyaya ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.
TOKİ'nin 64 ili kapsayan yeni konut kampanyası gündemdeki yerini koruyor. Bakan Murat Kurum, yaptığı açıklamada yaklaşık 20 bin konutun satışa sunulacağını belirterek vatandaşların en çok merak ettiği sorulara açıklık getirdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ’nin 64 ili kapsayan açık satış kampanyasıyla ilgili merak edilen soruları ve yanıtları paylaştı. Bakan Kurum, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimizi ev sahibi yapmaya devam ediyoruz. 64 ilde 20 bine yakın orta gelirli ailemizi yuva sahibi yapacak yeni TOKİ açık satış kampanyamızla ilgili merak edilenleri yanıtladık” dedi.
İşte 10 SORU VE CEVAPTA TOKİ AÇIK SATIŞ KAMPANYASI...
1- Satışlar ne zaman başlayacak ve nerede yapılacak?
15.06.2026 – 17.07.2026 tarihleri arasında satış yapılacak. Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. konut satışlarını gerçekleştirecek. Konutların satış fiyat ve koşulları ilgili banka şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfasında (www.toki.gov.tr) duyuru yapılacak.
2- Kampanyadan kimler faydalanabilecek?
18 yaşını doldurmuş T.C. vatandaşları kampanyadan faydalanabilecek. Başvuru sahibinin ve eşinin üzerine kayıtlı ev bulunmaması yeterli olacak.
3-Ön başvuru, başvuru bedeli ve kura çekimi olacak mı?
Ön başvuru olmayacak. Açık satış usulüyle konutlar satılacak. Başvuru bedeli ödenmeksizin vatandaşlar açıklanan bankalardan belirledikleri konutu satın alabilecek.
4-İkametgah koşulu var mı? Dileyen istediği ilden konut alabiliyor mu?
İkamet koşulu bulunmuyor. Vatandaşlar proje bulunan 64 ilden birinden seçim yapabilecek.
5-Gelir koşulu var mı?
Herhangi bir gelir koşulu bulunmuyor.
6-Evler hangi ödeme koşullarıyla satışa sunulacak?
3 alternatif sunulacak.
Birincisi; peşin alımlarda %25 indirim.
İkincisi; %50 peşinat bedeli için 72 ay vade, %8 indirim.
Üçüncüsü; %50 peşinat (Peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, yarısı ise 30 Haziran 2027 tarihine kadar ödenecektir.) bedeli için 60 ay vade aternatiflerinden biri seçilerek konut satın alınabilecek.
7-Taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?
Sözleşme imzalanmasına müteakip peşinat ve taksit ödemeleri başlayacak.
8-Konut teslimleri ne zaman yapılacak?
Konutların bir bölümünü hemen teslim projeler kapsıyor. Hemen teslimi olmayanlar ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilecek.
9- Hangi büyüklükte konutlar olacak, dileyen istediği büyüklükteki konutu seçebilecek mi?
2+1 ve 3+1 konutlar satışa sunulacak. Dileyen istediği büyüklükteki konutu seçebilecek.
10-Hangi ilde kaç konut satışa çıkarılacak? 64 il konut dağılımı...
Afyonkarahisar: 395, Ağrı: 118, Aksaray: 219, Amasya: 68, Ankara: 2062, Antalya: 46, Ardahan: 14, Artvin: 30, Aydın: 310
Balıkesir: 213, Batman: 588, Bayburt: 172, Bilecik: 206, Bingöl: 88, Bitlis: 262, Burdur: 269, Bursa: 2190
Çanakkale: 108, Çankırı: 83, Çorum: 157
Denizli: 319, Düzce: 130, Edirne: 127, Erzincan: 37, Erzurum: 21, Eskişehir: 565,
Giresun: 38, Gümüşhane: 44, Hakkari: 86, Isparta: 176, İzmir: 306
Karabük: 127, Karaman: 120, Kars: 48, Kastamonu: 28, Kayseri: 104, Kırıkkale: 85,
Kırklareli: 139, Kırşehir: 220, Kocaeli: 433, Konya: 998, Kütahya: 127,
Manisa: 115, Mardin: 452, Mersin: 272, Muğla: 97, Muş: 147, Nevşehir: 317,
Rize: 5, Sakarya: 20, Samsun: 684, Siirt: 294, Sivas: 203, Şırnak: 275
Tekirdağ: 424, Tokat: 61, Van: 161, Yozgat: 216, Zonguldak: 19
Elazığ: 61, Gaziantep: 7, Hatay: 1238, Kahramanmaraş: 1073, Malatya: 1000.