TOKİ'den Kurasız 64 İlde Ev Müjdesi Geldi: TOKİ Evlerinin Hangi Şehirlerde Olduğu Belli Oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ’nin 64 ili kapsayan açık satış kampanyasıyla ilgili merak edilen soruları ve yanıtları paylaştı. Bakan Kurum, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimizi ev sahibi yapmaya devam ediyoruz. 64 ilde 20 bine yakın orta gelirli ailemizi yuva sahibi yapacak yeni TOKİ açık satış kampanyamızla ilgili merak edilenleri yanıtladık” dedi.

﻿İşte 10 SORU VE CEVAPTA TOKİ AÇIK SATIŞ KAMPANYASI...

1- Satışlar ne zaman başlayacak ve nerede yapılacak?

15.06.2026 – 17.07.2026 tarihleri arasında satış yapılacak. Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. konut satışlarını gerçekleştirecek. Konutların satış fiyat ve koşulları ilgili banka şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfasında (www.toki.gov.tr) duyuru yapılacak.