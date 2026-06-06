Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Küresel alanda daha güçlü olacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

1985 yılından beri özel sektörümüzün dış ekonomi ilişkilerle lokomotif görevi gören DEİK'imizle bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum.

Bu sene 41. yaşını kutlayan DEİK'e 41 kere maşallah diyorum. Kuruluşundan itibaren DEİK yönetiminde, iş konseylerinde görev almış bu ülkenin kalkınmasına omuz vermiş DEİK mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. Başarılarıyla ilham veren, yeni yolları açan, değer üreten büyük ustalarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum.

Dış politikada ön yargılarla hareket etmedik. Tüm ülkelerle ilişkilerimizi kazan-kazan temelinde geliştirme çabasında olduk.

'Küresel alanda daha güçlü olacağız'

Dış politikada ön yargılarla hareket etmedik. İhtilaflar yerine müştereklere odaklandık. Tüm ülkelerle işbirliğimizi kazan kazan temelinde geliştirmenin çabasında olduk.

Afrika, Latin Amerika ve Asya gibi daha önce ihmal edilmiş coğrafyalarla ilişkimizde yeni açılımlara imza attık. Dünyanın birçok noktasında kültürel ve ekonomik münasebetlerimizi güçlendirdik.

Küresel alanda daha güçlü olacağız.

2002 yılında yalnızca 36 milyar dolar olan mal ihracatımız 2025 itibarıyla 273,3 milyar dolara yükseldi.

'Büyümemizi 23 çeyrektir kesintisiz sürdürüyoruz'

2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı.

Gelişmiş ülkeler dahil dünyanın tamamını etkileyen sancılı atmosfere rağmen Türkiye olarak büyümemizi 23 çeyrektir kesintisiz sürdürüyoruz.

Haziran ayında takvim etkisinin ortadan kalkmasıyla birlikte ihracatta yeniden güçlü bir ivme yakalayacağımıza inanıyoruz.

Küresel ekonominin içinden geçtiği belirsizlik ikliminde ülkemizin en büyük şansı hükümetlerimiz döneminde sağladığımız istikrar ve güven ortamıdır.

'Reel sektörün yanındayız'

Türkiye terör, vesayet ve istikrarsızlık gibi kronik sorunlarını çözdükçe küresel ölçekte marka değerini de artırmaktadır.

Küresel ve bölgesel krizlerin eksik olmadığı bu dönemde hükümetimiz tüm imkanlarıyla reel sektörün yanındadır.

Finansmana erişim konusunda yaşanan güçlüklerin farkındayız. Pazartesi günü yaptığımız kabine toplantısında Türk ekonomisinin güncel durumunu masaya yatırdık.

Finansmanla ilgili geçmiş tecrübeleri de göz önünde bulundurarak kapsamlı bir çalışma yapılması için ekonomi yönetimine gerekli talimatları verdik.

Gerek ekonomik gerek ticari gerekse diplomatik olarak etrafımızı saran toz bulutu dağıldığında bunun en büyük kazananı Türkiye olacaktır.

İnşallah krizleri değil fırsatları konuşacağımız bir döneme gireceğiz. Perşembe günü yürürlüğe giren paketimiz bunun bir parçasıdır.