Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, bir hastane açılışında 'Kürt kadın' ifadesiyle bir fıkra anlattı. Koç'un anlattığı fıkra tepkilere yol açtı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Koç hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resen soruşturma başlattığını duyurdu. Soruşturmanın kapsamı ve süreci merak ediliyor. Peki, Rahmi Koç ne dedi, neden soruşturma açıldı? Rahmi Koç özür diledi mi? İşte konuya ilişkin ayrıntılar.
İzmir'deki hastane açılışında "Kürt kadın hasta fıkrası" anlatmıştı. İş insanı Rahmi Koç hakkında soruşturma açıldığı duyuruldu.
Rahmi Koç ne dedi, neden hakkında soruşturma açıldı?
Rahmi Koç'un İzmir'de gerçekleştirilen bir etkinlikte anlattığı fıkra üzerinden başlayan tartışmalar siyaset ve kamuoyunun gündemine taşındı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerin ardından Rahmi Koç açıklamaları ile ilgili tepkiler büyüdü. İzmir’de katıldığı bir açılış etkinliğinde kullandığı sözler nedeniyle gündeme gelen Rahmi Koç hakkında soruşturma başlatıldı. Koç'un İzmir'deki Amerikan Hastanesi'nin açılışında anlattığı 'Kürt kadın fıkrası kamuoyunda tepki çekmişti. İzmir başsavcılığı, işadamı Rahmi Koç hakkında ‘halkın bir kesimini alenen aşağılama’ suçlamasıyla re’sen soruşturma başlattı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kürt kadın ifadesiyle aşağılayıcı bir söylemin yan yana getirilmesi değerlerimize aykırıdır, çok yanlış ve çirkindir." ifadesini kullandı.
AKIN GÜRLEK DUYURDU
Gelişmeyi, Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
Gürlek, X'ten yaptığı paylaşımda "Sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlarda bir iş insanı tarafından bir açılış programında kadınları ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşlarımızı hedef aldığı değerlendirilen ifadeler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır" dedi.
Gürlek, devamında şu ifadeleri kullandı:
"Adaletin terazisi kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre tartmaz; yargı, daima insan onurunu ve hukuku korur. Kadınların onurunu zedeleyen, haysiyetini inciten ve toplumsal hassasiyetlerimizle bağdaşmayan ifadeler, kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemez.
Bu tür sözlerin bir "fıkra" veya mizah adı altında sarf edilmesi, kadınlarımıza ve toplumumuzun belirli bir kesimine yönelik sergilenen bu nezaketsizliği hafifletmez. Toplumumuzun temel direği olan kadınlarımızın onuruna ve vatandaşlarımıza yönelik her türlü ayrımcı yaklaşımın karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz."
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Rahmi Koç'un sözlerine tepki
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kürt kadın ifadesiyle aşağılayıcı bir söylemin yan yana getirilmesi değerlerimize aykırıdır, çok yanlış ve çirkindir." ifadesini kullandı.
Çelik, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un bazı ifadeleri üzerine NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, kadınlara dönük her türlü aşağılayıcı söylemi kınadıklarını belirtti.
İnanç, etnik köken ve cinsiyet üzerinden üretilen aşağılayıcı yaklaşımların nefret söylemi doğuracağını bildiren Çelik, "Kadınlarla ilgili söylemlerin saygılı, özenli ve nitelikli bir yaklaşıma sahip olması esastır. Toplumumuzun hiçbir kesiminin inancı etnik kökeni, kültürü, kimliği veya cinsiyeti aşağılayıcı, ayrımcı ve ötekileştirici söylemlerin konusu olamaz." değerlendirmesini yaptı.
Çelik, şunları kaydetti:
"Bu yanlış söylemlerden kesinlikle uzak durulması gerekir. 'Kürt kadın' ifadesiyle aşağılayıcı bir söylemin yan yana getirilmesi değerlerimize aykırıdır, çok yanlış ve çirkindir. Kürt vatandaşlarımızla beraber hepimizi ve tüm kadınlarımızı inciten bu yanlış ve çirkin yaklaşımları en net şekilde ve kökten reddediyoruz. Nefret söylemleri, mizah kılıfı ile asla mazur gösterilemez. Yanlış söylemlerin düzeltilmesi ve özür dilenmesi, değerlerimize saygının bir gereğidir. Herkes inanç, kültür, etnik köken, kimlik ve cinsiyet konularında sağduyulu, nitelikli ve saygılı bir dil kullanmaya özen göstermelidir. Vatandaşlarımızın tamamı eşit onura, saygınlığa ve değere sahiptir."
RAHMİ KOÇ'TAN "ÖZÜR" GELDİ
Koç'tan, hakkında soruşturma açılmasından kısa süre sonra bir özür geldi.
Rahmi Koç, açıklamasında "Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim" ifadelerini kullandı.