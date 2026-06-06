Dilan Polat’ın Instagram hesabı ‘müstehcen yayınlara aracılıktan’ kapatıldı

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla kamuoyunda sık sık tartışma konusu olan Dilan Polat hakkında adli süreçte yeni ve kritik bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen incelemeler neticesinde, Polat'a ait sosyal medya hesabına yönelik kalıcı yaptırım kararı çıktı.

"Müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Dilan Polat'ın "@dilanpolat" kullanıcı adlı Instagram hesabındaki paylaşımları mercek altına aldı. Yapılan teknik ve hukuki incelemelerin ardından savcılık; söz konusu paylaşımların Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 226/2 maddesi kapsamında "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçunu oluşturduğu değerlendirmesinde bulundu. Başsavcılık, hazırladığı resmi dilekçeyle 6 Haziran 2026 tarihinde nöbetçi hakimliğe başvurarak hesabın tamamen kapatılmasını talep etti.





"İçerik silmek yetmez, hesap tamamen kapatılmalı"

Savcılığın talebini ivedilikle inceleyen Ankara Sulh Ceza Hakimliği, dosyada yer alan ekran görüntülerini ve paylaşımların niteliğini tek tek değerlendirdi. Hakimlik, yaptığı hukuki incelemede söz konusu profilin bu tür paylaşımlara özgülendiği yönünde dikkat çeken bir tespitte bulundu.





Mahkeme tarafından şu ifadelere yer verildi:





"İlgili içeriklere erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemediği, bu paylaşımlara yalnızca içerik çıkarılması şeklinde karar verilmesinin yeterli olmayacağı anlaşılmıştır."





Hukuki gerekçe açıklandı

Mahkeme, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla Dilan Polat'ın Instagram hesabının kapatılmasına ve erişimin engellenmesine hükmetti. Kararın hukuki dayanağını net bir şekilde ortaya koyan hakimlik, "Suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla 5651 sayılı yasanın 8/A maddesindeki şartların oluştuğu kanaatine varılmıştır" ifadeleriyle gerekçesini kayda geçirdi.





"En geç 4 saat içinde uygulanacak"

Ankara Sulh Ceza Hakimliği, verilen erişim engeli kararının gecikmeksizin icra edilmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) derhal resmi bildirimde bulundu. Mahkemenin kararına göre, ilgili idari birimlerin en geç 4 saat içinde hesaba erişimi engellemesi istendi. Alınan bu kesinleşen kararla birlikte, Dilan Polat'ın Instagram hesabına yönelik erişim engeli adli makamlarca resmen uygulamaya alınmış oldu.







