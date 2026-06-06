Dilan Polat’ın Instagram hesabı ‘müstehcen yayınlara aracılıktan’ kapatıldı

Ankara Sulh Ceza Hakimliği, TCK'nın 226/2 maddesi uyarınca müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık ettiği gerekçesiyle Dilan Polat’ın Instagram hesabının tamamen kapatılmasına ve erişimin engellenmesine karar verdi. Hakimlik, sadece içerik silmenin ihlali önlemeye yetmeyeceğine hükmederek kararı derhal uygulanması için BTK'ya resmi bildiride bulundu.
Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla kamuoyunda sık sık tartışma konusu olan Dilan Polat hakkında adli süreçte yeni ve kritik bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen incelemeler neticesinde, Polat'a ait sosyal medya hesabına yönelik kalıcı yaptırım kararı çıktı.
"Müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek"
"İçerik silmek yetmez, hesap tamamen kapatılmalı"
Savcılığın talebini ivedilikle inceleyen Ankara Sulh Ceza Hakimliği, dosyada yer alan ekran görüntülerini ve paylaşımların niteliğini tek tek değerlendirdi. Hakimlik, yaptığı hukuki incelemede söz konusu profilin bu tür paylaşımlara özgülendiği yönünde dikkat çeken bir tespitte bulundu.
Mahkeme tarafından şu ifadelere yer verildi:
"İlgili içeriklere erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemediği, bu paylaşımlara yalnızca içerik çıkarılması şeklinde karar verilmesinin yeterli olmayacağı anlaşılmıştır."
Hukuki gerekçe açıklandı
"En geç 4 saat içinde uygulanacak"
Ankara Sulh Ceza Hakimliği, verilen erişim engeli kararının gecikmeksizin icra edilmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) derhal resmi bildirimde bulundu. Mahkemenin kararına göre, ilgili idari birimlerin en geç 4 saat içinde hesaba erişimi engellemesi istendi. Alınan bu kesinleşen kararla birlikte, Dilan Polat'ın Instagram hesabına yönelik erişim engeli adli makamlarca resmen uygulamaya alınmış oldu.