Can Polat'ın annesi oğlunun ölümünden Dilan Polat'ı sorumlu tuttu: Hepsi onun yüzünden oldu

İzmir'in Çeşme ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Can Polat (37) Küçükbakkalköy Merkez Camii'nde tören düzenlendi. Can Polat'ın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Üsküdar'da bulunan Karaca Ahmet mezarlığında toprağa verildi. Cenaze töreninde, Can Polat'ın acılı annesinin feryadı cami avlusunda yankılandı.
Dilan Polat'ın korumalığını yapan, aynı zamanda eşi Engin Polat’ın kuzeni olan Can Polat İzmir'in Çeşme ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Can Polat'ın cenazesi, cenaze namazının kılınması için Ataşehir Küçükbakkalköy Merkez Camii'ne getirildi. Cenaze törenine Polat ailesinin yakınları, akrabaları ve çok sayıda seveni katıldı.
Taziyeleri kabul eden aile yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, Can Polat'ın tabutunun cami avlusuna taşındığı sırada kızının fenalaştığı görüldü. Can Polat'ın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Üsküdar'da bulunan Karaca Ahmet mezarlığında toprağa verildi.
CAN POLAT'IN ANNESİNDEN DİLAN POLAT'A ŞOK SÖZLER
"BABAMI BENDEN ALDINIZ"
Tören öncesinde Polat'ın ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Cenaze alanında gözyaşları sel olurken, bazı aile fertleri fenalaşarak çevrede bulunanların yardımıyla sakinleştirildi.
GÖZALTI SAYISI 3’E YÜKSELDİ
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu İzmir ve İstanbul'da 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 3'e yükseldi.
"2 YILDIR TEHDİT EDİLİYORUZ"
Alaçatı'da kaldıkları otelin önünde amcasının oğlu Can Polat'ın kurşunların hedefi olmasıyla sarsılan Engin Polat'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Polat'ın, hayatını kaybeden Can Polat'ın amcasının oğlu olduğunu ve yanında şoför olarak çalıştığını belirttiği öğrenildi. Eşi Dilan Polat ile birlikte iki gündür Çeşme'de tatil yaptıklarını belirten Polat'ın, yaklaşık 2 yıldır organize suç örgütünün hedefinde olduklarını ve sürekli tehdit edildiklerini, bu durumla ilgili daha önceden de emniyete giderek resmi ifade verdiklerini anlattığı kaydedildi.
Korkunç cinayetin tatil sırasında gerçekleştiğini belirten Polat'ın ayrıca, Çeşme'deki konaklamaları süresince herhangi bir gerginliğe ya da olaya karışmadıklarını, yeni bir tehdit mesajı almadıklarını ve takip edildiklerine dair en ufak bir şüphe sezmediklerini de sözlerine eklediği öğrenildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma devam ediyor.