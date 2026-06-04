Dilan ve Engin Polat'ın koruması Can Polat cinayetinde yeni gelişme: Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

İzmir'in Çeşme ilçesinde Dilan ve Engin Polat çiftinin tatilini kana bulayan ve yakın koruma Can Polat'ın ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının altından organize bir cinayet planı çıktı. Yakalanan katil zanlısı S.A., emniyetteki sorgusunda cinayet talimatını sosyal medya üzerinden ulaştığı "Daltonlar" suç örgütünden aldığını ve asıl hedefin Engin Polat olduğunu itiraf etti. Zanlının, "Engin Polat'a ulaşamayınca 'boş dönme, yakınlarından birini vur' dediler" şeklindeki kan donduran sözleri dikkat çekerken iki yıldır aynı örgüt tarafından tehdit edildiklerini açıklayan Engin Polat'ın ifadeleri doğrultusunda soruşturmada gözaltı sayısı üçe çıkarıldı.
İzmir'in Çeşme ilçesinde, sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tatili sırasında işlenen cinayetin yankıları sürüyor. Engin Polat’ın kuzeni, aynı zamanda koruması ve şoförü olan Can Polat’ın hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından gözaltına alınan katil zanlısı S.A.'nın kan donduran itirafları ortaya çıktı
Hedefteki isim Engin Polat'tı
Olayın hemen ardından yakalanarak sorguya alınan S.A., emniyetteki ifadesinde çarpıcı iddialarda bulundu. Maddi sıkıntılar çektiği için sosyal medya aracılığıyla Daltonlar suç örgütüyle irtibata geçtiğini ve Konya'daki bir eylem karşılığında 100 bin lira aldığını öne süren şüpheli, asıl suikast planının Engin Polat üzerine kurulduğunu itiraf etti.
Dilan Polat’ın sosyal medyada paylaştığı Çeşme videoları üzerinden iz sürerek İzmir'e geldiğini belirten S.A., eylemi neden asıl hedefine yönelik gerçekleştiremediğini, "Engin Polat'ın gidebileceği yerlerin güvenlikli, yakalanma ihtimalinin yüksek olmasından dolayı eylemi gerçekleştiremedim." sözleriyle açıkladı. Durumu örgüt yöneticilerine bildirdiğini aktaran zanlı, kendisine "Boş dönme, yakınlarından birini vur" talimatı verilmesi üzerine rotasını Can Polat'a çevirdiğini dile getirdi.
"İki yıldır tehdit ediliyoruz"
Cinayetin ardından emniyette ifade veren Engin Polat ise ailesinin uzun süredir organize bir tehdit altında olduğunu vurguladı. Eşi Dilan Polat ile birlikte iki günlük tatil için Çeşme'de bulunduklarını belirten Polat, yaklaşık iki senedir Daltonlar suç örgütünün hedefinde olduklarını ve bu süreçte sürekli tehdit edildikleri için daha önce de resmi makamlara başvurarak şikayetçi olduklarını anlattı.
Tatil süresince herhangi bir gerginlik yaşamadıklarını, yeni bir tehdit mesajı almadıklarını ve izlendiklerine dair en ufak bir şüphe duymadıklarını belirten Engin Polat, saldırının beklenmedik bir anda gerçekleştiğinin altını çizdi.
Gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
Alaçatı Mahallesi 13003 Sokak'ta kaldıkları otelin önünde gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaşamını yitiren Can Polat, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.
Tören sırasında Polat ailesi ve yakınları büyük bir üzüntü yaşarken, bazı aile fertleri sinir krizleri geçirdi ve çevredekilerin yardımıyla güçlükle sakinleştirildi. Babalarının tabutuna sarılarak feryat eden Can Polat'ın kızlarının, "Babamı bizden aldınız" şeklindeki yürek burkan çığlıkları, cenazeye katılan herkesi derin bir yasa boğdu.
Soruşturma genişliyor
İlk yakalamanın ardından İzmir ve İstanbul'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla iki şüpheli daha yakalanarak emniyete götürüldü.
Böylece olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen ve gözaltına alınan kişi sayısı 3'e yükselmiş oldu. Şüphelilerin sorgu işlemleri devam ediyor.