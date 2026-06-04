Dilan ve Engin Polat'ın koruması Can Polat cinayetinde yeni gelişme: Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

"İki yıldır tehdit ediliyoruz"





Cinayetin ardından emniyette ifade veren Engin Polat ise ailesinin uzun süredir organize bir tehdit altında olduğunu vurguladı. Eşi Dilan Polat ile birlikte iki günlük tatil için Çeşme'de bulunduklarını belirten Polat, yaklaşık iki senedir Daltonlar suç örgütünün hedefinde olduklarını ve bu süreçte sürekli tehdit edildikleri için daha önce de resmi makamlara başvurarak şikayetçi olduklarını anlattı.