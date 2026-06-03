Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Dilan ve Engin Polat'ın kaldığı otele silahlı saldırı: Koruması hayatını kaybetti

Dilan ve Engin Polat'ın kaldığı otele silahlı saldırı: Koruması hayatını kaybetti

16:203/06/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Polat çiftinin koruması Can Polat silahlı saldırıda öldürüldü
Polat çiftinin koruması Can Polat silahlı saldırıda öldürüldü

Çeşme'de tatil yapan Dilan ve Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı düzenlendi. Çiftin korumalığını yaptığı belirtilen Engin Polat'ın kuzeni Can Polat yaşamını yitirdi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde tatil yapan fenomen Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı gerçekleşti. Olay bugün saat 14.00 sıralarında Alaçatı'da meydana geldi.

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, internet fenomeni olan Dilan ve Engin Polat çiftinin Alaçatı tatili sırasında kaldıkları otelde silahlı saldırı gerçekleşti. Engin Polat’ın kuzeni olan, aynı zamanda çiftin korumalığını da yapan Can Polat (37), silahlı saldırıda ağır yaralandı.

Hayatını kaybetti

Ambulansla hastaneye kaldırılan Can Polat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polat’ın katil zanlısı ise kaçarak izini kaybettirdi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




#Dilan Polat
#Engin Polat
#İzmir
#silahlı saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 3 Haziran maç programı