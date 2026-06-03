Dilan ve Engin Polat'ın kaldığı otele silahlı saldırı: Koruması hayatını kaybetti

Çeşme'de tatil yapan Dilan ve Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı düzenlendi. Çiftin korumalığını yaptığı belirtilen Engin Polat'ın kuzeni Can Polat yaşamını yitirdi.
İzmir'in Çeşme ilçesinde tatil yapan fenomen Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı gerçekleşti. Olay bugün saat 14.00 sıralarında Alaçatı'da meydana geldi.
Olay, bugün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, internet fenomeni olan Dilan ve Engin Polat çiftinin Alaçatı tatili sırasında kaldıkları otelde silahlı saldırı gerçekleşti. Engin Polat’ın kuzeni olan, aynı zamanda çiftin korumalığını da yapan Can Polat (37), silahlı saldırıda ağır yaralandı.
Hayatını kaybetti
Ambulansla hastaneye kaldırılan Can Polat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polat’ın katil zanlısı ise kaçarak izini kaybettirdi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.