Dilan ve Engin Polat'ın kaldığı otele silahlı saldırı: Koruması hayatını kaybetti

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, internet fenomeni olan Dilan ve Engin Polat çiftinin Alaçatı tatili sırasında kaldıkları otelde silahlı saldırı gerçekleşti. Engin Polat’ın kuzeni olan, aynı zamanda çiftin korumalığını da yapan Can Polat (37), silahlı saldırıda ağır yaralandı.