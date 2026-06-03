Ankara'da silahlı kavga: Bir kişi yaralandı

Olay, Polatlı ilçesi İstiklal Mahallesi, Avcılar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.S. ile husumetlisi olduğu öğrenilen E.Ü. Haymana bağlantı yoluna çıkan Avcılar Caddesi üzerinde buluştu. İkili arasında sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında O.S., sırt çantasında taşıdığı pompalı tüfeği çıkararak E.Ü.’ye ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği E.Ü. yaralanırken, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli O.S., Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen O.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Şüpheli O.S.’nin çeşitli suçlardan çok sayıda kaydının bulunduğu öğrenildi.