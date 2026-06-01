Piknik dönüşü kaza: Aynı aileden yedi yaralı

00:411/06/2026, الإثنين
DHA
Aksaray’da piknikten dönen ailenin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp takla attı. Kazada 4’ü çocuk olmak üzere aynı aileden 7 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Gülağaç ilçesi Kızılkaya kavşağında meydana geldi. Ailesiyle birlikte Selime beldesinde piknik yapan Hasan Demirtaş'ın (47) dönüş yolunda kontrolünü kaybettiği 68 KL 764 plakalı otomobil, refüje çarparak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Demirtaş, eşi Gözde Demirtaş (36), çocukları Mir Elyesa Bartu Demirtaş (3), Mehmet Celal Uras Demirtaş (7), Mustafa Seyyid Kutay Demirtaş (12) ve Elisa Demirtaş (1) ile kayınvalidesi Aynur Terlemez (55) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



