Borç kavgası kanlı bitti: İki kardeş yaralandı

Aksaray’da borç-alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada kardeşlerden biri bıçaklanırken, diğeri darbedildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, saat 18.30 sıralarında Kalanlar Mahallesi'nde bir parkta meydana geldi. Mustafa ve Mehmet G. kardeşler, borç-alacak yüzünden Mehmet D. (28) ve Mustafa G. ile tartıştı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Mehmet D. bıçakla iki kardeşten Mustafa G.’yi bacağından bıçakladı, Mehmet G.'yi ise darbetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan Mehmet D.’yi yakalamak için çalışma başlattı.