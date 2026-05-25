Borç kavgası kanlı bitti: İki kardeş yaralandı

00:5225/05/2026, Pazartesi
DHA
Kavgada bir kardeş bıçaklandı, diğeri darbedildi.
Aksaray’da borç-alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada kardeşlerden biri bıçaklanırken, diğeri darbedildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Aksaray’da borç-alacak yüzenden çıkan kavgada Mustafa G. (39) bacağından bıçaklandı, kardeşi Mehmet G. (28) ise darbedildi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Kalanlar Mahallesi'nde bir parkta meydana geldi. Mustafa ve Mehmet G. kardeşler, borç-alacak yüzünden Mehmet D. (28) ve Mustafa G. ile tartıştı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Mehmet D. bıçakla iki kardeşten Mustafa G.’yi bacağından bıçakladı, Mehmet G.'yi ise darbetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan Mehmet D.’yi yakalamak için çalışma başlattı.



