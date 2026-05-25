Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aksaray
Ahırda feci kaza: Süt sağarken elektrik akımına kapıldı

Ahırda feci kaza: Süt sağarken elektrik akımına kapıldı

00:0925/05/2026, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Süt sağma makinesinde akımına kapılan 47 yaşındaki Mihriban Eski ağır yaralandı
Süt sağma makinesinde akımına kapılan 47 yaşındaki Mihriban Eski ağır yaralandı

Aksaray’ın Eskil ilçesinde, ahırda süt sağma makinesiyle çalıştığı sırada akıma kapılan 47 yaşındaki Mihriban Eski ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Aksaray’ın Eskil ilçesinde, süt sağma makinesi ile süt sağarken elektrik akımına kapılan Mihriban Eski (47) ağır yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Eskil ilçesi Kaputaş köyünde meydana geldi. Mihriban Eski, evlerinin yanında bulunan ahırda süt sağdığı sırada akıma kapıldı. Durumu fark eden yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eski, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Eski’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.




#Ahır
#Kaza
#Elektrik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul Bilgi Üniversitesi açıldı mı? Resmî Gazete’de yeni karar yayımlandı