Ahırda feci kaza: Süt sağarken elektrik akımına kapıldı

Aksaray’ın Eskil ilçesinde, süt sağma makinesi ile süt sağarken elektrik akımına kapılan Mihriban Eski (47) ağır yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Eskil ilçesi Kaputaş köyünde meydana geldi. Mihriban Eski, evlerinin yanında bulunan ahırda süt sağdığı sırada akıma kapıldı. Durumu fark eden yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eski, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Eski’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.