Kars’ta zincirleme kaza: Biri ağır üç yaralı

23:0924/05/2026, Pazar
AA
Kazada araçta sıkışan yaralı AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Kars-Selim kara yolunda kamyonetin otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan 78 yaşındaki Nacime D, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kars'ta kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Umut K. idaresindeki 36 AAS 100 plakalı kamyonet, Kars-Selim kara yolu Kümbetli köyü mevkisinde Ünal D'nin kullandığı 34 HJF 872 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada sürücüler ile otomobilin arka koltuğunda oturan 78 yaşındaki Nacime D, yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ile Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Otomobilin arka koltuğunda sıkışan Nacime D, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Nacime D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



