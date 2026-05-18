Kars bölgenin araç lideri oldu: Trafikte 55 bin 774 araçla zirveye yerleşti

Açıklanan verilere göre bölgede Ağrı’da 37 bin 953, Iğdır’da 39 bin 457, Ardahan’da ise 22 bin 563 araç bulunuyor. Böylece Kars, bölgedeki diğer illeri geride bırakarak araç sayısında ilk sırada yer aldı.

Kars’taki araç sayısının özellikle son yıllarda düzenli artış göstermesi, kentteki ekonomik hareketlilik ve bireysel ulaşım kullanımındaki yükselişle ilişkilendiriliyor. Şehir merkezinde artan araç yoğunluğu ise trafik akışı, otopark ihtiyacı ve ulaşım altyapısına yönelik yeni düzenlemeleri gündeme getiriyor.

Uzmanlar, motorlu taşıt sayısındaki artışın kent ekonomisindeki canlılığın önemli göstergelerinden biri olduğuna dikkat çekerken, mevcut yol ve otopark kapasitesinin ilerleyen süreçte daha da önem kazanacağını belirtiyor.

Öte yandan Kars’ın, bölde en fazla araca sahip il konumunda olması dikkat çekici bulunurken, özellikle otomobil ve hafif ticari araç kullanımındaki artışın günlük yaşam ve ticari faaliyetlere doğrudan yansıdığı ifade ediliyor.







