Kars’ta 3 kardeşin bulunduğu otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü 2 yaralı

Feci kaza, Kars-Sarıkamış kara yolunun Bozat köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erdem Tanç idaresindeki 61 AIJ 660 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Erdem Tanç ile araçta bulunan kardeşleri Tuncay Tanç ve Ahmet Tanç yaralandı. Araç içerisinde sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Tuncay Tanç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yaralı kardeşler Erdem ve Ahmet Tanç’ın tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan kazanın ardından olay yerinde jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.







