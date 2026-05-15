Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kars
Kars’ta 3 kardeşin bulunduğu otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü 2 yaralı

Kars’ta 3 kardeşin bulunduğu otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü 2 yaralı

11:0515/05/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kars’ta 3 kardeşin bulunduğu otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Feci kaza, Kars-Sarıkamış kara yolunun Bozat köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erdem Tanç idaresindeki 61 AIJ 660 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Erdem Tanç ile araçta bulunan kardeşleri Tuncay Tanç ve Ahmet Tanç yaralandı. Araç içerisinde sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Tuncay Tanç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yaralı kardeşler Erdem ve Ahmet Tanç’ın tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan kazanın ardından olay yerinde jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.



#kars
#trafik
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Bugün (15 Mayıs 2026) İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin, motorin, LPG güncel akaryakıt fiyatları