Batman’da motosikletin çarptığı yaya ile sürücü hayatını kaybetti

Kaza, gece saat 22.00 sıralarında Petrol Mahallesi TPAO Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammed Çelik yönetimindeki 47 ADY 288 plakalı motosiklet, Çöplük Kavşağı istikametine seyir halindeyken yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan ve kimliği henüz belirlenemeyen yaklaşık 25 yaşlarındaki yayaya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Muhammed Çelik ile çarptığı kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

22 yaşındaki motosiklet sürücüsü Muhammed Çelik’in Özel Batman Dünya Hastanesi’nde, kimliği henüz belirlenemeyen yayanın ise Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.