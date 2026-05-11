Kurban Bayramı öncesi vicdansız plan: Piyasaya sürüp hayvan ticareti yapacaklardı

23:2211/05/2026, Pazartesi
Şüphelilerin sahte parayla kurbanlık almayı planladığı iddia edildi.

Kars’ta Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarını hedef aldığı değerlendirilen sahte para şebekesine yönelik operasyonda 51 bin 400 dolar sahte banknot ele geçirildi. Jandarma ekipleri, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan sahte paralarla araç içerisinde yakalanan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda yüzlerce sahte 50 ve 100 dolarlık banknota el konuldu.

Kars'ta düzenlenen operasyonda sahte 51 bin 400 dolar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, parada sahtecilik olaylarının engellenmesi amacıyla başlattığı çalışmasını Kurban Bayramı öncesinde yoğunlaştırdı.

Bu kapsamda Kurban Bayramı'nın yaklaşması sebebiyle nakit para akışının arttığı bu dönemde 3 kişinin yasa dışı yollardan temin ettikleri sahte paraları piyasaya sürerek hayvan ticareti yapacakları duyumu üzerine şüpheliler takibe alındı.

KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 şüpheli, yanlarında bulundurdukları sahte paralarla araç içerisinde yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada 878 adet 50'lik banknot, 75 adet 100'lük banknot olmak üzere sahte 51 bin 400 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların sorgusu sürüyor.



