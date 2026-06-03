Kars’ta ambulans ile otomobil çarpıştı: Dört yaralı

Kazada sürücüler ile ambulanstaki sağlık çalışanları A.A. (27) ve G.K. (26) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 4 kişi, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı.