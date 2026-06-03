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Kars’ta ambulans ile otomobil çarpıştı: Dört yaralı

Kars’ta ambulans ile otomobil çarpıştı: Dört yaralı

00:193/06/2026, الأربعاء
AA
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Kazada yaralanan sağlık çalışanları hastanede tedavi altına alındı.
Kazada yaralanan sağlık çalışanları hastanede tedavi altına alındı.

Kars’ta hasta sevkinin ardından dönüş yapan ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 3’ü sağlık çalışanı 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kars'ta ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü sağlık çalışanı 4 kişi yaralandı.

N.N.K. idaresindeki 17 LB 414 plakalı otomobil, Yusufpaşa Mahallesi Halitpaşa Caddesi'nde, Ağrı'dan sevkli hasta getirdikten sonra dönüşe geçen H.C.A. yönetimindeki 04 DD 112 plakalı ambulansla çarpıştı.

Kazada sürücüler ile ambulanstaki sağlık çalışanları A.A. (27) ve G.K. (26) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 4 kişi, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı.

Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



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