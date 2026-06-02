Resmî ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci seçmek için yapılacak olan LGS başvuruları 23 Mart-10 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleşti. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek 2026 LGS için geri sayım başladı. Peki, 2026 LGS sınav giriş yerleri belli oldu mu? MEB LGS sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır? İşte LGS sınav giriş belgesi sorgulama e-okul ekranı

Merkezî sınav, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü hem yurt içi hem de yurt dışındaki tüm sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Türkiye saati esas alınarak yapılacak sınavda birinci oturum saat 09.30’da başlarken, ikinci oturum ise 11.30’da başlayacak şekilde planlandı.









3 /5 LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI? Fotoğraflı ve onaylı LGS sınav giriş belgeleri 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren okul müdürlüklerinden alınabilecek. Öğrencilerin sınav günü hem bu belgeyi hem de geçerli bir kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak.



4 /5 LGS'YE KAÇ GÜN KALDI? A Milli Takımımızın Dünya Kupası maç takvimi LGS tarihi ile aynı güne denk gelince Milli Eğitim Bakanlığı LGS tarihinde değişiklik yapıldığını geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu. 14 Haziran'da gerçekleşecek LGS 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak. LGS birinci oturumu Türkiye saati ile 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak.



