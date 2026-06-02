TOKİ tarafından Kütahya Hisarcık 82 Yıl Mahallesi 238 Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilen 134 adet konutun, 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında belirlenen hak sahipleri için konut belirleme kurası bugün saat 11:30’da TOKİ'nin YouTube hesabından canlı yayın ile yayınlanacak. İşte TOKİ Kütahya Hisarcık konut belirleme kura çekiliş sonuçları listesi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
(TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Kütahya Hisarcık 82 Yıl Mahallesi 238 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için; Söz konusu proje kapsamında inşa ettirilen 134 adet konutun konut belirleme kurası bugün saat 11:30'da çekilecek.
Kura sonucu konutları belirlenen hak sahipleri, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi
imzalama işlemlerini 08 – 19 Haziran 2026 tarihleri arasında Ziraat Bankası'nın tüm şubelerinde gerçekleştirebileceklerdir. Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’ na göre artırılacaktır. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Ocak 2027 tarihinden itibaren başlatılacaktır.