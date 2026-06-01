MEB sonuç e Devlet giriş ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na katılan 70 bin öğrenci burs almaya hak kazandı. Sınav sonuçlarına "https://mebsonuc.meb.gov.tr" adresinden ulaşamayanlar MEB sonuç e Devlet giriş ekranı sorgulaması yapıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS), 26 Nisan'da 5, 6, 7 ve 8. sınıflar ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf seviyelerindeki öğrencilere yönelik uygulandı.

971 bin 786 öğrencinin başvuru yaptığı sınav, 789 yurt içi ve 3 yurt dışı sınav merkezinde, 3 bin 605 okul ve 53 bin 458 salonda yapıldı.

Bakanlığın internet adresinden ilan edilen sınav sonuçlarına göre, sınava katılan öğrencilerden 70 bini, yapılan değerlendirme sonucu başarılı sayılarak burs almaya hak kazandı.

Sınava ilişkin itirazlar, en geç 5 takvim günü içinde MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında yer alan "e-İtiraz" bölümünden elektronik veya yazılı olarak yapılabilecek.

MEB bursluluk sınav sonuçlarına "https://mebsonuc.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.


İOKBS Bursluluk sınav sonuçları MEB sonuç e Devlet giriş ekranı için tıklayın

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
