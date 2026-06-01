Kandilli ve AFAD'ın açıkladığı deprem listeleri sıkça takip ediliyor. Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD son deprem haberleri.. Bugün hangi il ve ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 1 Haziran 2026

Bugün deprem oldu mu? İşte 1 Haziran son depremler listesi.

2 /5 BUGÜNKÜ DEPREMLER

AFAD ölçümlerine göre saat 05.35'te Erzurum Pasinler'de 3.2 büyüklüğünde deprem oldu.

3.0 şiddetinin altında kalan ufak çaplı depremleri aşağıdaki listeden anlık olarak kontrol edebilirsiniz.

3 /5 AFAD en son depremler listesi

AFAD tarafından açıklanan en son depremler listesine aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER 2026-06-01 13:56:44 38.12694 38.51917 7.01 ML 1.9 Sincik (Adıyaman) 2026-06-01 13:53:50 40.04 31.95444 7.0 ML 1.8 Beypazarı (Ankara) 2026-06-01 13:41:44 37.47861 27.92278 7.0 ML 1.1 Milas (Muğla) 2026-06-01 13:31:55 39.66694 29.42194 7.0 ML 1.2 Tavşanlı (Kütahya) 2026-06-01 13:31:11 36.46056 34.01917 7.0 ML 1.4 Silifke (Mersin) 2026-06-01 13:26:34 42.43611 25.62278 7.0 ML 1.3 Stara Zagora, Eski Zağra (Bulgaristan) - [95.61 km] Merkez (Edirne) 2026-06-01 13:24:45 39.18306 28.19333 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir) 2026-06-01 13:09:17 39.44139 27.31472 7.05 ML 1.4 İvrindi (Balıkesir) 2026-06-01 12:57:38 38.80667 37.93639 17.52 ML 1.5 Hekimhan (Malatya) 2026-06-01 12:42:19 39.125 28.22528 13.21 ML 3.2 Sındırgı (Balıkesir) 2026-06-01 12:25:37 38.80389 37.90444 18.4 ML 1.4 Hekimhan (Malatya) 2026-06-01 11:53:27 38.63306 28.50917 13.41 ML 0.9 Kula (Manisa) 2026-06-01 11:38:09 37.77667 36.085 6.93 ML 1.8 Saimbeyli (Adana) 2026-06-01 11:18:40 39.26333 25.73833 9.15 ML 1.2 Ege Denizi - [37.05 km] Ayvacık (Çanakkale) 2026-06-01 10:54:38 39.22111 28.15056 4.67 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 2026-06-01 10:43:15 39.01778 27.10167 9.5 ML 1.3 Bergama (İzmir) 2026-06-01 10:11:58 37.55667 29.55556 7.0 ML 1.7 Yeşilova (Burdur) 2026-06-01 10:09:35 39.07861 29.85472 7.07 ML 1.1 Aslanapa (Kütahya) 2026-06-01 09:45:52 42.05444 25.29333 7.0 ML 2.6 Parvomay, Filibe (Bulgaristan) - [92.79 km] Merkez (Edirne) 2026-06-01 09:28:55 35.88 28.79 7.1 ML 1.6 Akdeniz - [64.84 km] Kaş (Antalya) 2026-06-01 09:24:18 39.45417 37.29222 7.0 ML 1.4 Ulaş (Sivas) 2026-06-01 09:23:00 38.07361 37.68083 7.0 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya) 2026-06-01 09:18:25 39.06 29.85917 7.1 ML 0.9 Altıntaş (Kütahya) 2026-06-01 09:10:52 38.74111 27.94139 8.72 ML 1.7 Gölmarmara (Manisa) 2026-06-01 08:53:10 38.13667 37.81444 8.76 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya) 2026-06-01 08:35:35 39.01806 42.85944 7.0 ML 2.5 Patnos (Ağrı) 2026-06-01 07:56:02 40.6925 41.43556 7.0 ML 1.1 Yusufeli (Artvin) 2026-06-01 07:54:37 39.28556 28.92056 7.0 ML 1.0 Simav (Kütahya) 2026-06-01 07:47:45 39.2325 28.14722 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir) 2026-06-01 07:27:11 39.22278 28.13222 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir) 2026-06-01 07:11:49 39.13778 28.135 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir) 2026-06-01 07:07:08 40.03472 41.40333 8.59 ML 2.0 Yakutiye (Erzurum) 2026-06-01 06:29:28 39.31806 25.93944 6.85 ML 1.6 Ege Denizi - [20.97 km] Ayvacık (Çanakkale) 2026-06-01 06:27:34 39.31028 25.91806 11.53 ML 2.2 Ege Denizi - [22.70 km] Ayvacık (Çanakkale)