Fransa Dünya Kupası 2026 maç kadrosu: Fransa’nın maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi gün?

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran Perşembe günü, Mexico City Stadı'nda başlayacak. Fransa Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu. Fransa Futbol Federasyonunun açıklamasına göre teknik direktör Didier Deschamps, 26 kişilik kadroda Fenerbahçe'den N'Golo Kante'ye de yer verdi. İşte Fransa’nın Dünya Kupası 2026 grubu ve kadrosu.

1 /7 48 takımın mücadele edeceği ilk turnuva olma özelliği taşıyan 2026 Dünya Kupası, 11 Haziran Perşembe günü, başlayacak ve 19 Temmuz Pazar günü sona erecek. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda 16 farklı statta, 4 farklı saat diliminde, toplam 104 maç oynanacak. I Grubu'nda yer alan Fransa’nın Dünya Kupası 2026 kadrosu ile grup maçlarının oynanacağı tarih ve saat belli oldu.

2 /7 Fransa’nın Dünya Kupası 2026 kadrosu Dünya Kupası'nın I Grubu'nda Senegal, Irak ve Norveç ile mücadele edecek Fransa'nın kadrosu şöyle: Kaleci : Mike Maignan (Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes)

3 /7 Defans : Lucas Digne (Everton), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (Al-Hilal), Ibrahima Konate (Liverpool), Jules Kounde (Barcelona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Münih)

4 /7 Orta saha : N'Golo Kante (Fenerbahçe), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (PSG), Maghnes Akliouche (Monaco)

5 /7 Forvet : Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembele (PSG), Desire Doue (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappe (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Münih), Marcus Thuram (Inter)

6 /7 Fransa’nın 2026 Dünya Kupası maç programı 16 Haziran Salı Fransa - Senegal, New York New Jersey Stadı, TSİ 22.00