2026 FIFA Dünya Kupası, futbol tarihinin en büyük organizasyonlarından biri olarak şimdiden büyük heyecan uyandırıyor. İlk kez 48 takımın mücadele edeceği turnuva, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek. 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında oynanacak olan Dünya Kupası, toplam 104 maçla şimdiye kadarki en kapsamlı turnuva olacak. İspanya Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu. İşte İspanya 2026 Dünya Kupası grubu ve kadrosu.
Futbol dünyasının kalbi, çok yakında tarihinin en geniş kapsamlı organizasyonuna sahne olmaya hazırlanıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın efsanevi Azteca Stadyumu'nda oynanacak açılış karşılaşmasıyla resmen başlayacak. ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı dev turnuva, ilk kez 48 takımın katılımıyla ve toplam 104 maçlık devasa bir fikstürle gerçekleştirilecek. D Grubu'nda Avustralya, Paraguay ve ev sahibi ABD ile eşleşen A Milli Futbol Takımımızın da sahne alacağı bu büyük futbol şöleni, 19 Temmuz 2026'daki görkemli final maçıyla şampiyonunu belirleyecek. İşte İspanya kadrosunun tam listesi.
İspanya Dünya Kupası kadrosu 2026
İspanya Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu. İspanya Futbol Federasyonunun açıklamasına göre teknik direktör Luis de la Fuente, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğindeki Dünya Kupası'nda mücadele edecek 26 kişilik kadroyu belirledi.
Barcelona'dan 8 oyuncunun dahil edildiği kadroda Real Madrid futbolcusu yer almadı.
Dünya Kupası H Grubu'nda Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan ve Uruguay ile mücadele edecek İspanya'nın kadrosu şöyle:
Kaleci: Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan Garcia (Barcelona)
Defans: Marcos Llorente, Marc Pubill (Atletico Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Pau Cubarsi, Eric Garcia (Barcelona), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)
Orta saha: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi, Mikel Merino (Arsenal), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain) Gavi, Pedri, Dani Olmo (Barcelona), Alex Baena (Atletico Madrid)
Forvet: Lamine Yamal, Ferran Torres (Barcelona), Victor Munoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Borja Iglesias (Celta Vigo), Nico Williams (Athletic Bilbao), Yeremy Pino (Crystal Palace)
İspanya Dünya Kupası grubu maçları kiminle, ne zaman ve saat kaçta?
15 Haziran Pazartesi H Grubu: İspanya - Yeşil Burun Adaları, Atlanta Stadı, TSİ 19.00
21 Haziran Pazar H Grubu: İspanya - Suudi Arabistan, Atlanta Stadı, TSİ 19.00
27 Haziran Cumartesi Uruguay - İspanya, Guadalajara Stadı, TSİ 03.00.