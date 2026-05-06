Bursluluk taban puanları PDF 2026: 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf bursluluk taban puan kaç? İOKBS PYBS bursluluk kaç puanla kazanılır?

2026 İOKBS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler ve veliler bu kez taban puanlara odaklandı. Bu yıl yaklaşık 971 bin öğrencinin katıldığı bursluluk sınavında 70 bin öğrenci burs almaya hak kazanırken, sınava giren adaylar kendi sınıf düzeylerinde burs kazanmak için gereken puanları araştırmaya başladı. Özellikle ortaokul ve lise öğrencileri, kontenjan türlerine göre oluşan taban puanları merak ediyor.
Bursluluk sınavı sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte en çok araştırılan konuların başında taban puanlar geldi. Burs hakkı elde edemeyen veya gelecek yıl sınava hazırlanan öğrenciler, hangi sınıf düzeyinde kaç puanla burs kazanıldığını öğrenmek için MEB tarafından açıklanacak detayları yakından takip ediyor.
BURSLULUK SINAVI TABAN PUANLARI 2026 AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl düzenlenen bursluluk sınavı taban puanları (en düşük) henüz erişime açılmadı. Burs desteği verilecek öğrenci sayısı ve ilgili kontenjanlar değişiklik gösterdiği için burs sonuçları açıklandıktan sonra taban puanlar belli olacak. Sınıflara göre ayrılan kontenjanlar farklı olduğundan örneğin 8. sınıf kontenjanından 450 puanla bir öğrenci burs hakkı elde ederken aynı puanla 5. sınıf öğrencisi burs kazanamayabilir.
2026 İOKBS SINAVI KAÇ PUANLA KAZANILIR?
Bursluluk sınavını kazanmak için belirlenen bir puan veya net sayısı bulunmuyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son açıklanan resmi puanlara göre 5. sınıf diğer çocuk kontenjanı için taban puan 462 olurken öğretmen çocukları için ise en düşük burs puanı 464 olmuştu. Benzer şekilde 6. sınıf öğrencileri için ise diğer çocuk kontenjanı 450 puan olurken özel hak tanınannlar için ise 100 puanla burs desteği verildi. Sınıflara göre bursluluk sınavı taban puanlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Hatırlatma: 2026 yılı bursluluk sınavı kazanma puanları farklılık gösterecek.
BURSLULUK SINAVI İOKBS 5. SINIF TABAN PUANLARI
5. sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356
5. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 464,845
5. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
5. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258
BURSLULUK SINAVI İOKBS 6. SINIF TABAN PUANLARI
6. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 450
6. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 456,149
6. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
BURSLULUK SINAVI İOKBS 7. SINIF TABAN PUANLARI
7. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 453
7. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 460,967
7. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
7. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 455,928
BURSLULUK SINAVI İOKBS 8. SINIF TABAN PUANLARI
8. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462
8. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 475,372
8. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
8. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 468,499
BURSLULUK SINAVI 9. SINIF TABAN PUANLARI
9. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 422
9. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 437,516
9. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
9. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,977
BURSLULUK SINAVI 10. SINIF TABAN PUANLARI
10. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 432
10. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 429,482
10. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
10. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 414,608
BURSLULUK SINAVI 11. SINIF TABAN PUANLARI
11. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 425
11. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 438,891
11. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
11. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,037