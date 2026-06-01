Bursluluk Sınavı öğretmen çocuğu taban puanı kaç oldu 2026? İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10. ve 11. sınıf öğretmen çocuğu taban puanları

2026 İOKBS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğretmen çocuğu kontenjanından sınava katılan öğrenciler taban puan araştırmalarına yöneldi. Burs hakkı elde etmek isteyen adaylar, kendi kontenjanlarında oluşan başarı sıralamaları ve taban puanları öğrenmek için MEB tarafından paylaşılacak verileri yakından takip ediyor. Özellikle 5, 6, 7 ve 8. sınıf ile lise düzeyindeki öğrenciler için puanlar merak konusu oldu.

1 /4 Bursluluk sınavında sonuç heyecanının ardından bu kez öğretmen çocuğu kontenjanına ait taban puanlar gündeme geldi. Sınava bu kapsamda katılan öğrenciler, burs kazandıran en düşük puanların kaç olduğunu öğrenmek isterken, sınıf seviyelerine göre oluşan puanlar araştırılıyor.

2 /4 BURSLULUK SINAVI ÖĞRETMEN ÇOCUĞU KONTENJANI İOKBS (Bursluluk Sınavı) kılavuzlarına göre, anne veya babası MEB'e bağlı kurumlarda görevli olan adaylar için ayrılan özel bir öğretmen çocuğu kontenjanı (%5) bulunmaktadır.

3 /4 BURSLULUK SINAVI ÖĞRETMEN ÇOCUĞU TABAN PUANI MEB'in geçmiş dönemlerdeki İOKBS sonuç raporlarından alınan resmi taban puanları aşağıda sıralanıyor; Ortaokul Kademesi Sınıf Seviyesi Öğretmen Çocuğu Taban Puanı Diğer Çocuk (Genel) Taban Puanı 5. Sınıf 464,845 462,356 6. Sınıf 456,149 450,000 7. Sınıf 460,967 453,000 8. Sınıf 475,372 462,000