GDZ Elektrik duyurdu: 1 Haziran Pazartesi İzmir’de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

GDZ Elektrik tarafından yapılan planlı bakım, onarım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında İzmir’de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler belli oldu. Yapılan duyurulara göre başta Çiğli, Karşıyaka, Torbalı, Karabağlar, Konak, Menderes, Foça ve Ödemiş olmak üzere birçok ilçede belirli saat aralıklarında elektrik kesintisi uygulanacak. GDZ Elektrik, elektrik kesintisinin şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirileceğini belirtirken, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için planlı kesinti saatlerini takip etmeleri gerektiğini vurguladı. İzmir elektrik kesintisi sorgulama işlemleri GDZ Elektrik’in resmi internet sitesi üzerinden yapılabilirken, elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler güncel olarak duyuruluyor.

İzmirliler dikkat! GDZ Elektrik tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla, şehirde geniş çaplı altyapı iyileştirme çalışmalarının başlayacağı bildirildi. Bu kapsamda İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacağı belirtilirken, kesintilerin saatler sürebileceği uyarısı yapıldı. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve etkilenen mahallelerin tam listesi netleşti. Özellikle büyük ilçelerde ikamet edenlerin elektrikler gitmeden önce tedbir alması öneriliyor; işte kesintiden etkilenecek o bölgeler!

1 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ İZMİR'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER 09:30 - 16:00 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ Mahalle: Sadıkpaşa Sokak: Birinci Malal Küme EvleriKocabaş Kahvealtı Küme EvleriKocabaş Küme EvleriKocabaşaltı Küme Evleri 02:00 - 05:00 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ Mahalle: Arıkbaşı, Çiftçigediği, Çırpı Cami, Hasköy, Havuzbaşı, İbrahimçavuş, Kızılcaova, Mektep, Necati Uza, Yakapınar, Yeşilova Sokak: 10. Çıkmaz Sk.1001. Sk.11. Çıkmaz Sk.1101. Sk.12. Çıkmaz Sk.13. Çıkmaz Sk.14. Çıkmaz Sk.15. Çıkmaz Sk.2 Küme Evleri2. Küme Evleri4 Eylül Sk.6. Çıkmaz Sk.7. Çıkmaz Sk.8. Çıkmaz Sk.9. Çıkmaz Sk.Abdi Yalçın Cd.Adnan Menderes Sk.Akçam Sk.Alptekin Sk.Arıkbaşı Cami Sk.Arıkbaşı Cd.Arıkbaşı Cumhuriyet Sk.Arıkbaşı Hürriyet Sk.Bahar Sk.Bayındır Torbalı YoluCanbazoğlu Sk.Canlı İstasyon Cd.Cansızlar Sk.Çınar Çıkmazı Sk.Çırpı Havuzbaşı Cd.Erçolak Sk.Eski Değirmen Sk.Fevzi Çakmak Cd.Gazi Sk.Göçmen Sk.Hacı Ahmet Cd.Hasan Adanır Sk.Hasan Ali Çıkmazı Sk.Hasköy Cami Sk.Hasköy İnönü Sk.Havuzbaşı Köyiçi Küme EvleriHavuzbaşı Köyü İç YoluHürriyet1 Sk.Huzur Sk.İmamevi Sk.İstasyon Yolu Sk.Karababa Sk.Kazım Karabekir Sk.Kemal Sk.Konut Sk.Kuloğlu Sk.Lonca Civarı Sk.Mehmet Akyavaş Sk.Mezarlık Yolu Sk.Mithat Paşa Cd.Mızrak Sk.Murat Hoca Sk.Mustafa Kemal Atatürk Cd.Mustafa Sk.Okul Sk.Örentepe Cd.Saim Çavuş Sk.Sakızlıoğlu Sk.Şalioğlu Sk.Sanayi Sk.Sazlık Sk.Şehit İbrahim Erince Cd.Şehit Oktay Ardıç Sk.Şehitlik Küme EvleriSevgi Yolu Sk.Toplu Konut Sk.Vali Kazım Dirik Cd.Vidin Sk.Yakapınar Çayırı Küme EvleriYaşar Doğu Cd.Yeşilçam Sk.

02:00 - 05:00 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ Mahalle: Arıkbaşı, Balcılar, Çiftçigediği, Çınardibi, Çırpı Cami, Dernekli, Hasköy, Havuzbaşı, İbrahimçavuş, Kızılcaova, Mektep, Necati Uza, Osmanlar, Yakapınar, Yeşilova Sokak: 10. Çıkmaz Sk.1001. Sk.11. Çıkmaz Sk.1101. Sk.12. Çıkmaz Sk.13. Çıkmaz Sk.14. Çıkmaz Sk.15. Çıkmaz Sk.2 Küme Evleri2. Küme Evleri4 Eylül Sk.6. Çıkmaz Sk.7. Çıkmaz Sk.8. Çıkmaz Sk.9. Çıkmaz Sk.Abdi Yalçın Cd.Adnan Menderes Sk.Akçam Sk.Alptekin Sk.Arıkbaşı Cami Sk.Arıkbaşı Cd.Arıkbaşı Cumhuriyet Sk.Arıkbaşı Hürriyet Sk.Ayaydın Küme EvleriBahar Sk.Balcılar Köyü İç YoluBalcılar Yolu Sk.Bayındır Torbalı YoluCanbazoğlu Sk.Canlı İstasyon Cd.Cansızlar Sk.Çınar Cami Sk.Çınar Çıkmazı Sk.Çınardibi Cami Küme EvleriÇınardibi Çınar Küme EvleriÇınardibi Cumhuriyet Küme EvleriÇınardibi Köy Yolu Cd.Çınardibi KöyüÇırpı Havuzbaşı Cd.Dernekli Sk.Erçolak Sk.Eski Değirmen Sk.Fevzi Çakmak Cd.Gazi Sk.Göçmen Sk.Hacı Ahmet Cd.Hasan Adanır Sk.Hasan Ali Çıkmazı Sk.Hasköy Cami Sk.Hasköy İnönü Sk.Havuzbaşı Köyiçi Küme EvleriHavuzbaşı Köyü İç YoluHürriyet1 Sk.Huzur Sk.İmamevi Sk.Işılay Küme Evleriİstasyon Yolu Sk.Karababa Sk.Kavakalan Küme EvleriKazım Karabekir Sk.Kemal Sk.Kestanelik Sk.Konut Sk.Köy İç YoluKuloğlu Sk.Lonca Civarı Sk.Mehmet Akyavaş Sk.Merkez Küme EvleriMersinli Sk.Mezarlık Yolu Sk.Mithat Paşa Cd.Mızrak Sk.Murat Hoca Sk.Mustafa Kemal Atatürk Cd.Mustafa Sk.Nesrin Kahraman Küme EvleriOkul Sk.Örentepe Cd.Ortaca Kozulca Sk.Osmaniye KöyüOsmaniye Küme EvleriOsmanlar Köyü İç YoluOsmanlar Yolu Küme EvleriÖzkasap Küme EvleriÖzterzi Küme EvleriRumeli Küme EvleriSaim Çavuş Sk.Şair Küme EvleriSakızlıoğlu Sk.Şalioğlu Sk.Sanayi Sk.Sazlık Sk.Şehit İbrahim Erince Cd.Şehit Oktay Ardıç Sk.Şehitlik Küme EvleriSevgi Yolu Sk.Tener Küme EvleriToplu Konut Sk.Tüfekçi Küme EvleriVali Kazım Dirik Cd.Vidin Sk.Yakapınar Çayırı Küme EvleriYaşar Doğu Cd.Yeşilçam Sk. 12:00 - 13:00 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ Mahalle: Mevlana Sokak: 1727/1. Sk.1742. Sk.1742/1. Sk.1743. Sk.1744. Sk.1747/1. Sk. 09:00 - 15:00 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ Mahalle: Mevlana Sokak: 1754. Sk.

09:00 - 15:00 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ Mahalle: Mevlana Sokak: 1744. Sk.1746/2. Sk.1749. Sk.1751. Sk.1754/1. Sk. 11:00 - 14:00 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ Mahalle: Beşyol, Çamiçi, Çiçekli, Karaçam, Kayadibi, Kurudere, Sarnıçköy, Yakaköy Sokak: 10751/2. Sk.8001. Sk.8500. Sk.9750. Sk.9751. Sk.Açelya Sk.Akasya Sk.Akyar Sk.Badem Sk.Beşyol Cd.Buket Sk.Burçak Sk.Çağlayan Sk.Çamlık Cd.Çavdar Sk.Çelik Sk.Çiçekli Cd.Çiftlik Sk.Çitlenbik Sk.Doğa Sk.Doğan Sk.Fesleğen Sk.Fide Sk.Filiz Sk.Fulya Sk.Funda Sk.Gündoğdu Sk.İstanbul Cd.Karaçam Cd.Kardelen Sk.Kartal Sk.Kayadibi Cd.Kordelya Sk.Kültür Sk.Kurudere Cd.Manolya Sk.Özbek Sk.Palmiye Sk.Pınarlı Sk.Poligon Sk.Sardunya Sk.Sarnıç Cd.Yaka Cd.Yamaç Sk.Yasemin Sk.Zakkum Sk. 11:00 - 14:00 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ Mahalle: Çiçekli, Yakaköy

Sokak: Asma Sk.Cumba Sk.Damla Sk.Dibek Sk.Ekin Sk.Gündoğan Sk.GüneşliSk.Havuzbaşı Sk.Ihlamur Sk.Irmak Sk.Kiraz Sk.Kordon Sk.Limon Sk.Melisa Sk.Meltem Sk.Mine Sk.Nilüfer Sk.Öykü Sk.Özbek Sk.Poyraz Sk.Reyhan Sk.Selin Sk.Sevgi Sk.Tepe Sk.Vadi Sk.Yaka Cd.Yalı Sk.Yaprak Sk.Yıldız Sk.Zeytin Sk. 10:00 - 13:00 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ Mahalle: Seyhan Sokak: 629/12. Sk.629/9. Sk.661/5. Sk. 12:00 - 16:00 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ Mahalle: Adatepe, Kuruçeşme Sokak: 203/20. Sk.203/29. Sk.203/33. Sk.203/41. Sk.203/45. Sk.203/47. Sk.203/49. Sk.205/13. Sk.205/2. Sk.205/26. Sk.205/3. Sk.205/34. Sk.205/36. Sk.205/40. Sk.205/41. Sk.205/5. Sk.205/6. Sk.Ahmet Piriştina Blv.Doğuş Cd.

10:00 - 16:00 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ Mahalle: Cumhuriyet Sokak: 302. Sk.302/1. Sk.306. Sk.308. Sk.325. Sk.329. Sk.331. Sk.333. Sk.335. Sk.339. Sk.343. Sk.348. Sk.348/1. Sk.348/2. Sk.348/4. Sk.348/5. Sk.348/6. Sk.348/7. Sk.348/8. Sk.350. Sk.354. Sk.358. Sk.360. Sk.363. Sk.365. Sk.366. Sk.369. Sk.Bahriye Üçok Cd.Uğur Mumcu Cd. 10:00 - 16:00 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ Mahalle: Cumhuriyet, İsmetpaşa Sokak: 127/1. Sk.127/2. Sk.342. Sk.346. Sk.353. Sk.355. Sk.359. Sk.361. Sk.80. Sk.84. Sk.Atatürk Cd.Bahriye Üçok Cd.Burmalı Çeşme Sk.Menekşe Sk. 10:00 - 16:00 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ Mahalle: Cumhuriyet, Kozbeyli Sokak: Akdoğan Sk.Altun Sk.Ay Sk.Barbaros Cd.Dilek Cd.Eskişehir Sk.Kıvılcım Kemal Anadol Sk.Kozbeyli Köyü Küme EvleriKOZBEYLİ KÜME EVLERİKOZBEYLİ KÜMEEVLERİKubilay Cd.Mimar Sinan Cd.Murat Sk.Seda Sk.Uzunyol Sk.Yunus Emre Cd.Zafer Cd.Ziya Gökalp Cd. 09:00 - 12:00 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ Mahalle: Dedebaşı Sokak: 6051. Sk.6051/1. Sk.6051/2. Sk.6054. Sk.6054/1. Sk.6055. Sk.Ali Alp Böke Cd.Anadolu Cd.Ordu Blv. 09:00 - 12:00 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ Mahalle: Dedebaşı, Fikri Altay Sokak: 6103. Sk.6104. Sk.6105. Sk.6106. Sk.6107. Sk.6108. Sk.6111. Sk.6111/2. Sk.6111/3. Sk.6112. Sk.6116. Sk.6116/1. Sk.6116/2. Sk.6116/3. Sk.6116/4. Sk.6116/5. Sk.6195. Sk.Ordu Blv. 09:00 - 15:30 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ Mahalle: Örnekköy, Yukarıkızılca Merkez Sokak: Kıravlusu Küme EvleriÖrnekköy Küme Evleri

09:00 - 15:30 Çalışma Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ Mahalle: Örnekköy, Yukarıkızılca Merkez Sokak: 2037. Sk.Çayırarası Küme EvleriKıravlusu Küme EvleriNifçayı Kümesi Küme EvleriÖrnekköy Küme Evleri 11:00

7 /8 09:00 - 17:00 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ Mahalle: Başaran Sokak: Başaran Küme EvleriBaşova Küme Evleri 02:00 - 05:00 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ Mahalle: Belevi 02:00 - 05:00 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ Mahalle: Belevi 02:00 - 05:00 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ Mahalle: Işıklar, Yeniçiftlik, Yenioba Sokak: İzmir Ödemiş Yolu Rahmanlar Küme Evleri 02:00 - 05:00 Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ Mahalle: Işıklar, Yeniçiftlik, Yenioba Sokak: İzmir Ödemiş Yolu Rahmanlar Küme Evleri