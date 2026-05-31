Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
YKS adayları dikkat: Sınav yerleri için beklenen takvim ortaya çıktı

YKS adayları dikkat: Sınav yerleri için beklenen takvim ortaya çıktı

21:5731/05/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
YKS adayları dikkat: Sınav yerleri için beklenen takvim ortaya çıktı
YKS adayları dikkat: Sınav yerleri için beklenen takvim ortaya çıktı

YKS 2026 sınav giriş yerleri için geri sayım sürerken, milyonlarca üniversite adayının gözü ÖSYM'den gelecek resmi açıklamaya çevrildi. TYT, AYT ve YDT oturumları öncesinde sınava hangi okulda ve salonda gireceğini öğrenmek isteyen adaylar, "YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2026 YKS takvimine göre beklenen tarih ve sınav giriş belgelerine ilişkin son bilgiler.

YKS 2026 kapsamında sınava girecek milyonlarca aday, sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi merak ediyor. ÖSYM tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, geçmiş yıllardaki uygulamalar giriş belgelerinin sınavdan yaklaşık 10 gün önce erişime açılabileceğine işaret ediyor.

YKS 2026 sınav giriş yerleri için geri sayım

YKS 2026 sınav giriş yerleri, üniversite adaylarının gündemindeki başlıklar arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde adaylar, sınava girecekleri okul ve salon bilgilerini gösteren giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağını araştırıyor.

ÖSYM tarafından 2026 YKS sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. Sınav yerlerine ilişkin resmi duyurunun önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

YKS 2026 sınav takvimi

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre YKS oturumları 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sınav programı şu şekilde:

  • 20 Haziran 2026 Cumartesi, saat 10.15: Temel Yeterlilik Testi (TYT)
  • 21 Haziran 2026 Pazar sabah: Alan Yeterlilik Testleri (AYT)
  • 21 Haziran 2026 Pazar öğleden sonra: Yabancı Dil Testi (YDT)

YKS sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

ÖSYM'nin önceki yıllardaki uygulamaları incelendiğinde, sınav giriş belgelerinin genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce adayların erişimine açıldığı görülüyor.

Bu doğrultuda, 2026 YKS sınav giriş belgelerinin de 10 Haziran 2026 civarında yayımlanması öngörülüyor. Ancak giriş belgelerinin yayımlanacağı kesin tarih, ÖSYM'nin resmi duyurusuyla netlik kazanacak.

YKS sınav yerleri nasıl öğrenilecek?

Adaylar, sınav giriş belgelerine ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşabilecek.

Sınava katılacak adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak;

Sınava girecekleri okul bilgisine,

Bina ve salon numarasına,

Sınav kurallarına,

Sınav günü gerekli bilgilere

erişebilecek.

YKS sınav giriş belgesinin sınav günü adayların yanında bulunması gerekiyor.

#yks 2026
#sınav giriş yerleri
#ösym
#ölçme seçme ve yerleştirme merkezi
#tyt
#temel yeterlilik testi
#ayt
#alan yeterlilik testleri
#ydt
#sınav giriş belgesi
#üniversite sınavı
#yabancı dil testi
#sınav takvimi
#yks
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mavi Ay ve Mikro Ay aynı anda gökyüzünde: Bir sonraki tarih 2053