YKS 2026 kapsamında sınava girecek milyonlarca aday, sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi merak ediyor. ÖSYM tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, geçmiş yıllardaki uygulamalar giriş belgelerinin sınavdan yaklaşık 10 gün önce erişime açılabileceğine işaret ediyor.

YKS 2026 sınav giriş yerleri için geri sayım

YKS 2026 sınav giriş yerleri, üniversite adaylarının gündemindeki başlıklar arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde adaylar, sınava girecekleri okul ve salon bilgilerini gösteren giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağını araştırıyor.

ÖSYM tarafından 2026 YKS sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. Sınav yerlerine ilişkin resmi duyurunun önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

YKS 2026 sınav takvimi

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre YKS oturumları 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sınav programı şu şekilde:

20 Haziran 2026 Cumartesi, saat 10.15: Temel Yeterlilik Testi (TYT)

21 Haziran 2026 Pazar sabah: Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

21 Haziran 2026 Pazar öğleden sonra: Yabancı Dil Testi (YDT)

YKS sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

ÖSYM'nin önceki yıllardaki uygulamaları incelendiğinde, sınav giriş belgelerinin genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce adayların erişimine açıldığı görülüyor.

Bu doğrultuda, 2026 YKS sınav giriş belgelerinin de 10 Haziran 2026 civarında yayımlanması öngörülüyor. Ancak giriş belgelerinin yayımlanacağı kesin tarih, ÖSYM'nin resmi duyurusuyla netlik kazanacak.

YKS sınav yerleri nasıl öğrenilecek?

Adaylar, sınav giriş belgelerine ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşabilecek.

Sınava katılacak adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak;

Sınava girecekleri okul bilgisine,

Bina ve salon numarasına,

Sınav kurallarına,

Sınav günü gerekli bilgilere

erişebilecek.