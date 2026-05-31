İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2026 Bursluluk sınavı sonuç ekranı

2026 İOKBS sonuçları için geri sayım sona eriyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen bursluluk sınavının ardından gözler sonuç tarihine çevrilirken, öğrenciler ve veliler "İOKBS sonuçları açıklandı mı?", "Bursluluk sınavı sonuçları nereden öğrenilecek?" ve "Sonuç sorgulama ekranı ne zaman açılacak?" sorularına yanıt arıyor. MEB takvimine göre 2026 İOKBS sonuçları 1 Haziran'da erişime açılacak. İşte sonuç sorgulama ekranı, itiraz süreci ve burs ödemelerine ilişkin tüm detaylar.

İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?

İOKBS sonuçları, Nisan ayında gerçekleştirilen 2026 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) ardından öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre sınav sonuçları 1 Haziran 2026 tarihinde açıklanacak.

Burs hakkı kazanıp kazanmadığını öğrenmek isteyen adaylar, sonuçların ilan edilmesiyle birlikte MEB'in resmi sonuç ekranı üzerinden sorgulama yapabilecek.

İOKBS sonuçlarına nereden bakılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurusuna göre sınav sonuçları 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren MEB'in resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak.

Sonuçlara ilişkin öne çıkan bilgiler şöyle:

Sonuçlar MEB'in resmi internet adresi (www.meb.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Velilerin talebi halinde okul müdürlükleri "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alabilecek. Belge, okul yönetimi tarafından mühürlenip imzalandıktan sonra veliye veya öğrenciye imza karşılığında teslim edilebilecek.

Sonuçlara itiraz süreci nasıl işleyecek?

MEB tarafından yayımlanan kılavuza göre sınav soruları, cevap anahtarları veya sınav sonuçlarına yönelik itirazlar yapılabilecek.

İtiraz başvuruları;

Soruların, cevap anahtarlarının veya sonuçların yayımlanmasının ardından,

En geç 5 takvim günü içerisinde,

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesindeki e-İtiraz bölümü üzerinden elektronik ya da yazılı olarak gerçekleştirilebilecek.

Burs ödemeleri ne zaman başlayacak?

Bursluluk sınavını kazanan ve okul kaydını yaptıran öğrencilerin burs ödemeleri, ilgili yönetmelik hükümleri gereği kayıt tarihini takip eden Ekim ayının başından itibaren başlatılacak.

Ancak bursluluk sınavını kazanmasına rağmen parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler için farklı bir uygulama bulunuyor. İlgili kanun hükmü gereği parasız yatılı öğrenciler ayrıca burs alamıyor.