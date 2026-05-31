Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi sorusu yatırımcıların gündemindeki yerini korurken, İsviçre merkezli yatırım bankası UBS'ten dikkat çeken yeni bir tahmin geldi. Banka, kısa vadede faiz beklentileri ve güçlü dolar nedeniyle altın üzerinde baskı oluşabileceğini belirtse de uzun vadeli görünümde yükseliş beklentisini koruyor. Peki 2026 sonu altın fiyatları ne kadar olacak? İşte dev bankadan altın için yeni tahmin.

1 /5 İsviçre merkezli küresel yatırım bankası UBS, yüksek faiz oranları ve güçlü ABD dolarının yarattığı baskıyı gerekçe göstererek altın fiyat tahminlerinde revizyona gitti. Banka analizinde, yükselen tahvil faizlerinin altın gibi getiri sunmayan varlıkları elde tutma maliyetini (fırsat maliyetini) artırdığına dikkat çekerek, 2026 yıl sonu ons altın tahminini düşürdü.

2 /5 Yıl sonu altın ne kadar olacak, düşecek mi, yükselecek mi? UBS, 2026 yıl sonuna ilişkin altın fiyatı beklentisini aşağı yönlü güncelledi. Banka, altın tahmininde 400 dolar aşağı çekti. İsviçre merkezli yatırım bankası UBS, ons altın için 2026 yıl sonu tahminini 5 bin 900 dolardan 5 bin 500 dolara düşürdü.

3 /5 Bankanın analistleri Dominic Schnider ve Wayne Gordon, özellikle yüksek seyreden ABD tahvil getirileri ile güçlü doların, yatırımcıların altına yönelik talebini zayıflattığını belirtti.

4 /5 UBS, mevcut baskılara rağmen altındaki uzun vadeli yükseliş trendinin sona ermediği görüşünü koruyor. Banka, altının yılı mevcut seviyelerin yaklaşık 1.000 dolar üzerinde tamamlayabileceğini tahmin ediyor.