Mutlak butlan kararıyla yeniden genel başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşık 2,5 yıl sonra CHP Genel Merkezi önünde, görevden uzaklaştırılan Özel ise Güvenpark'ta miting yaptı. Partililere hitap eden Kılıçdaroğlu, Özel başta olmak üzere adı yolsuzluklarla anılan CHP'lilere isim vermeden yüklendi. CHP'de genel başkan koltuğuna ilişkin kavga büyürken, Özel ve ekibinin partiden ayrılıp ayrılmayacağı da merak konusu oldu. Peki Özgür Özel yeni parti kuracak mı, yoksa Özgür Özel İYİ Parti'ye mi geçiyor? Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt geldi.
TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Ankara'yı sarsan bu iddiayı doğrudan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na sordu.
"CHP'lilerin İYİ Parti ile gizli görüştükleri ve onların listelerinden aday olacakları iddiası çok konuşuluyor" diyen Atik, Dervişoğlu’nun iddiaları kesin bir dille yalanladığını belirterek şu sözlerini aktardı:
"Gizli Görüşme programımız, planımız söz konusu değil. Böyle bir niyetimiz olsa ben gizli yapmam, açıktan yaparım.
Herkes beni tanır. Hiçbir şekilde kimseyi de görevlendirmedim. CHP ile aramızda bu anlamda hiçbir trafik, hiçbir iletişim yok. Böyle bir şeye ihtiyaç da yok."
Fatih Atik, İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu'nun CHP'de mahkeme kararı sonrası ortaya çıkan yeni tabloyla ilgili yorumunu da paylaştı.
Yaşananların tamamen CHP'nin iç işi olduğunu ve İYİ Parti'nin bu tartışmaya dahil olmayacağını belirten Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Bu artık CHP'nin kendi iç meselesi. CHP'den çıkan bir yapı oluştu. Kendi sorunlarını kendileri çözecekler. Bu tartışmaya biz İYİ Parti olarak dahil olamayız."
Ruşen Çakır ise, Özgür Özel ve ekibinin son ana kadar parti kurmak istemeyeceğini iddia etti.