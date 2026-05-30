Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bursluluk sınav sonuç sorgulama 2026! İOKBS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Bursluluk sınav sonuç sorgulama 2026! İOKBS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

15:0330/05/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen İOKBS’nin ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Sınava katılan binlerce öğrenci ve veli, burs hakkı kazanıp kazanmadığını öğrenmek için sonuçların açıklanacağı tarihi araştırırken, MEB’den gelecek duyuru merakla bekleniyor. Özellikle sonuç sorgulama ekranının ne zaman erişime açılacağı yoğun şekilde araştırılıyor.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nın tamamlanmasının ardından sonuç heyecanı başladı. Öğrenciler, sınav performanslarının karşılığını görmek ve burs almaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaya odaklandı.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursluluk sınavı sonuçları, 1 Haziran 2026 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Bursluluk sınavı sonuçları, MEB'in resmî internet adresi olan www.meb.gov.tr üzerinden yayımlanacak. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve gerekli bilgilerle sonuç sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Velilerin talep etmesi durumunda ise okul müdürlükleri, elektronik ortamdan alınan "Sınav Sonuç Belgesi"ni mühür ve imza ile onaylayarak öğrenci ya da veliye teslim edecek.

#bursluluk
#bursluluk sınav sonuçları
#iokbs
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 30 Mayıs Cumartesi bu akşamki maçlar