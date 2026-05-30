Bursluluk sınav sonuç sorgulama 2026! İOKBS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen İOKBS’nin ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Sınava katılan binlerce öğrenci ve veli, burs hakkı kazanıp kazanmadığını öğrenmek için sonuçların açıklanacağı tarihi araştırırken, MEB’den gelecek duyuru merakla bekleniyor. Özellikle sonuç sorgulama ekranının ne zaman erişime açılacağı yoğun şekilde araştırılıyor.
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nın tamamlanmasının ardından sonuç heyecanı başladı. Öğrenciler, sınav performanslarının karşılığını görmek ve burs almaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaya odaklandı.
BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bursluluk sınavı sonuçları, 1 Haziran 2026 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Bursluluk sınavı sonuçları, MEB'in resmî internet adresi olan www.meb.gov.tr üzerinden yayımlanacak. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve gerekli bilgilerle sonuç sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Velilerin talep etmesi durumunda ise okul müdürlükleri, elektronik ortamdan alınan "Sınav Sonuç Belgesi"ni mühür ve imza ile onaylayarak öğrenci ya da veliye teslim edecek.