Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN SON AÇIKLAMALAR: 2026 LGS giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?

LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN SON AÇIKLAMALAR: 2026 LGS giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?

15:0630/05/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava sayılı günler kala öğrenciler ve veliler gözünü sınav giriş belgelerine çevirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açılacak belgelerle birlikte adayların sınava gireceği okul, salon ve sıra bilgileri netleşecek. Bu nedenle “LGS giriş yerleri açıklandı mı?” sorusu yoğun şekilde araştırılıyor.

LGS heyecanı yaşayan yüz binlerce 8. sınıf öğrencisi, sınav hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor. MEB tarafından duyurulacak giriş yerleriyle birlikte öğrencilerin sınava katılacağı merkezler belli olacak. Veliler ve öğrenciler, resmi açıklamaları yakından takip ediyor.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI? 

MEB’in sınav takvimi doğrultusunda giriş belgelerinin sınav tarihinden kısa süre önce erişime açılması bekleniyor. Belgeler yayımlandığında öğrenciler, okul müdürlükleri ve MEB’in resmi sistemi üzerinden sınav bilgilerini öğrenebilecek.

A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası programı nedeniyle, 14 Haziran sabahı oynanacak karşılaşmanın sınav günüyle çakışmaması adına LGS tarihi 13 Haziran Cumartesi gününe alındı. Fotoğraflı ve onaylı LGS sınav giriş belgeleri 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren okul müdürlüklerinden alınabilecek. Öğrencilerin sınav günü hem bu belgeyi hem de geçerli bir kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak.

#lgs
#LGS sınavı
#Lgs Sınav Giriş Yerleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 30 Mayıs Cumartesi bu akşamki maçlar