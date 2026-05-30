LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN SON AÇIKLAMALAR: 2026 LGS giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?

2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava sayılı günler kala öğrenciler ve veliler gözünü sınav giriş belgelerine çevirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açılacak belgelerle birlikte adayların sınava gireceği okul, salon ve sıra bilgileri netleşecek. Bu nedenle “LGS giriş yerleri açıklandı mı?” sorusu yoğun şekilde araştırılıyor.
LGS heyecanı yaşayan yüz binlerce 8. sınıf öğrencisi, sınav hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor. MEB tarafından duyurulacak giriş yerleriyle birlikte öğrencilerin sınava katılacağı merkezler belli olacak. Veliler ve öğrenciler, resmi açıklamaları yakından takip ediyor.
LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
MEB’in sınav takvimi doğrultusunda giriş belgelerinin sınav tarihinden kısa süre önce erişime açılması bekleniyor. Belgeler yayımlandığında öğrenciler, okul müdürlükleri ve MEB’in resmi sistemi üzerinden sınav bilgilerini öğrenebilecek.
A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası programı nedeniyle, 14 Haziran sabahı oynanacak karşılaşmanın sınav günüyle çakışmaması adına LGS tarihi 13 Haziran Cumartesi gününe alındı. Fotoğraflı ve onaylı LGS sınav giriş belgeleri 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren okul müdürlüklerinden alınabilecek. Öğrencilerin sınav günü hem bu belgeyi hem de geçerli bir kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak.