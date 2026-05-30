Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında emekli olan vatandaşları yakından ilgilendiren bir iddia gündeme geldi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci'nin paylaşımına göre; 18 yaş altındayken anne ve babasının işletmesinde sigortalı gösterilen emekliler SGK tarafından mercek altına alınıyor. Gerekli iptaller yapılacak ve ödenen emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri faiz işletilerek sigortalılardan tahsil edilecek. İşte detaylar.

1 /4 SGK'nın bayram sonrası EYT kapsamında emekli olan bazı kişilerin dosyalarını yeniden incelemeye alacağını iddia etti. Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bayram sonrasında bazı emeklilik dosyalarını yeniden değerlendirmeye alacağını öne sürdü.

2 /4 EYT emeklilikte kimlerin emeklilikleri iptal edilecek? Cenkci'nin iddiasına göre SGK, 18 yaşından önce anne veya babasına ait şahıs işletmelerinde sigortalı gösterilen kişilerin dosyalarını inceleyecek. İncelemeler kapsamında, söz konusu sigortalılık sürelerinin geçerliliği yeniden değerlendirilecek.Paylaşılan bilgilere göre, 2013/11 sayılı Genelge çerçevesinde anne veya baba yanında geçen bazı sigortalılık sürelerinin hizmetten düşülmesi gündeme gelebilecek. Bu durumun emeklilik şartlarını etkilediğinin tespit edilmesi halinde ilgili emeklilik işlemlerinin iptal edilebileceği iddia edildi.

3 /4 İddiaya göre uygulama yalnızca anne veya babaya ait şahıs işletmelerinde geçen sigortalılık sürelerini kapsayacak. Anne veya babanın işyerinin limited şirket ya da anonim şirket statüsünde olması halinde ise bu sigortalılıkların inceleme kapsamına alınmayacağı öne sürüldü.