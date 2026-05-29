Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi 2026! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

11:4929/05/2026, Cuma
G: 30/05/2026, Cumartesi
Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi belli oldu. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 2026 Kurban Bayramı ikramiyesi için takvim belli olurken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan ödeme günlerine ilişkin açıklama geldi. Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi bu yıl da 4 bin lira olarak uygulanacak ikramiyeler, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine farklı tarihlerde yatırılacak. Dul ve yetim maaşı alan vatandaşlar ise hisseleri oranında ödeme alabilecek.

Kurban Bayramı yaklaşırken emekli ikramiyesi ödeme tarihleri gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. SGK tarafından yürütülecek ödeme sürecinde SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilere 4 bin lira ikramiye verilecek. Bakan Vedat Işıkhan’ın açıkladığı takvime göre ödemeler tahsis numarasına göre yapılırken, dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerine de yüzde 75, 50 ve 25 oranında ödeme gerçekleştirilecek. Tüm ikramiyelerin bayram öncesinde hesaplara geçmesi bekleniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2026

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından paylaşılan takvime göre, 4A, 4B ve 4C kapsamındaki tüm emeklilerin ödemeleri 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılıyor.

4A (SSK) Emeklileri Ödeme Takvimi

SSK kapsamındaki emeklilerin Mayıs dönemi aylıkları ve bayram ikramiyeleri şu tarihlerde yatırılacak:

Ödeme günü 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 olanlar: Mevcut ödeme günlerinde,

Ödeme günü 23 ve 24 olanlar: 21 Mayıs tarihinde,

Ödeme günü 25 ve 26 olanlar: 22 Mayıs tarihinde ödemelerini alacaklar.

4B (Bağ-Kur) Emeklileri Ödeme Takvimi

Bağ-Kur kapsamında olan vatandaşlar için belirlenen tarihler şöyledir:

Ödeme günü 25 ve 26 olanlar: 21 Mayıs tarihinde,

Ödeme günü 27 ve 28 olanlar: 22 Mayıs tarihinde ödemelerini hesaplarında görecekler.

4C (Emekli Sandığı) Ödemeleri

Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki emeklilerin 2026 Kurban Bayramı ikramiyeleri 20 Mayıs tarihinde tek seferde ödenecek.

2026 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

2026 yılı için belirlenen emekli bayram ikramiyesi tutarı 4.000 TL olarak uygulanmaktadır. Ramazan Bayramı’nda da aynı tutarı alan emekliler, Kurban Bayramı'nda da 4.000 TL ödeme alacaklar. Dul ve yetim maaşı alan hak sahipleri ise hisse oranlarına göre bu tutardan faydalanacaktır:

%75 hissesi olanlar: 3.000 TL

%50 hissesi olanlar: 2.000 TL

%25 hissesi olanlar: 1.000 TL

