Karayolları yol durumu

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) yol durumu haritası

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Kurban Bayramı dolayısıyla gün sonuna kadar kurum tarafından işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz yapılabilecek.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun bünyesinde yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine uyması önem taşıyor.