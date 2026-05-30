Karayolları yol durumu

Tatilcilerin dönüşü sürüyor. Kurban Bayramı tatilinden dönüş yolculuğuna çıkacak sürücülere uzmanlardan uyarı geldi. İleri Sürüş Uzmanı Ramazan Ceylan, bayram trafiğinde acelecilik, yorgunluk ve dikkatsizliğin kazalara neden olabileceğini belirterek sürücülerin sabırlı olması gerektiğini söyledi. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) güncel yol durumu bilgilerini paylaştı. TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde Kurban Bayramı’nın 4’üncü gününde sabahın erken saatlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Bolu geçişinde oluşan yoğunluk nedeniyle trafik durma noktasına geldi. İşte KGM trafik yol haritası.
Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçiren milyonlarca vatandaş dönüş yolculuğu için hazırlıklara başladı. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) verilerine göre ülke genelindeki ana güzergâhlar büyük ölçüde trafiğe açık olsa da bazı noktalarda yol yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle kontrollü geçiş uygulanıyor. Pazar günü sona erecek olan 9 günlük bayram tatilinin 8’nci, bayramın ise 4’üncü gününde dönüş için yola koyulan sürücüler, Bolu geçişinde yoğunluğunu sürdürüyor. Özellikle TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde İstanbul istikametine doğru araç trafiği sabah saatlerinde yer yer durma noktasına geldi. Tatilcilerin dönüş yolunda kullandığı güzergahlardan olan Köroğlu Rampaları mevkisinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sürücüler, yavaş ilerleyen trafik nedeniyle zor anlar yaşadı. Sürücüler anlık yol durumu ve trafik yoğunluğunu KGM Trafik Yol Haritası üzerinden takip edebiliyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Kurban Bayramı dolayısıyla gün sonuna kadar kurum tarafından işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz yapılabilecek.
Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun bünyesinde yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine uyması önem taşıyor.
Aydın-Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle Denizli-Aydın istikametinde ulaşım sağ şeritten kontrollü sağlanıyor.
Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları dolayısıyla Turkuaz, Yapracık ve Atayurt mahallerinin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak sürücüler, servis yoluna yönlendiriliyor.
Çanakkale-Çan yolunun 25-26, Ordu-Gölköy-Mesudiye yolunun 46-49, Göksun-Elbistan yolunun 22-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor. Bingöl-Solhan yolunun 11-12. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Beyşehir-Derebucak yolunun 3-61. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Bayram dönüşlerinde trafik yoğunluğunun arttığını ifade eden uzmanlar, sürücülerin yola çıkmadan önce araç kontrollerini mutlaka yapmaları gerektiğine ve kurban etlerinin taşınması sırasında araçlara aşırı yükleme yapılmamasına dikkat çekti.
TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde Kurban Bayramı’nın 4’üncü gününde sabahın erken saatlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafiği zaman zaman durma noktasına geldiği Bolu geçişinde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
Öte yandan, dönüş yolculuğunda yaşanabilecek olumsuzlukların ve trafik sıkışıklığının en aza indirilmesi amacıyla Bolu Valiliği tarafından yeni bir tedbir kararı alındı. Alınan karara göre; Valilikten yapılan açıklamaya göre; Bu kapsamda bugün saat 13.00’den itibaren 1 Haziran Pazartesi günü saat 01.00’e kadar, kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların İstanbul istikametine geçilerine izin verilmeyecek.