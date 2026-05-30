TOKİ 2+1 ve 3+1 Daire Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 500 Bin Sosyal Konut TOKİ Konut Belirleme Kuraları İçin Tarih Belli Oldu Mu?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle yürütülen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde (500 bin sosyal konut projesi) "Hak Sahibi Belirleme Kuraları" Nisan 2026 itibarıyla tamamlandı ve 506 bin 499 hak sahibi ilan edildi. Şimdi sırada tüm hak sahiplerinin merakla beklediği "Konut Belirleme Kurası" (yani dairelerin tam yeri, katı ve 2+1 mi 3+1 mi olacağı) süreci var. Vatandaşlar, TOKİ 500 bin konutun daire tipleri ne zaman belli olacak, TOKİ 2+1 ve 3+1 seçimi nasıl yapılır? sorusuna yanıt arıyor. 1+1 mi yoksa 2+1 mi daire sahibi olacaklarının ilan edileceği tarihi yakından takip ediyor.

TOKİ'nin 500 bin konutluk büyük sosyal konut projesinde hak sahibi olan vatandaşlar, daire yerlerinin ne zaman belli olacağını ve 1+1 ile 2+1 konut seçimlerinin nasıl yapılacağını merak ediyor. Süreç genellikle kura çekimiyle başlıyor ve hak sahipleri, belirlenen takvim doğrultusunda noter huzurunda yapılan kura sonuçlarına göre konutlarının bulunduğu blok ve kat bilgilerini öğreniyor. Peki TOKİ 500 bin konut daire yerleri ne zaman belli olacak? İşte detaylar.

TOKİ 500 bin konut projesindeki evin 2+1 mi 1+1 mi olacağı ne zaman belli olacak? TOKİ konut tipi (1+1, 2+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Konut tipi konut belirleme kurası ile belirlenmekte. İhale sonrası projede ilan edilen konut tiplerinde yeteri kadar konut yapılamaması durumunda hak sahiplerine en yakın konut tipi tahsis edilmekte.



Hak sahiplerinin konutları, projenin ihalesi yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecektir. Konut Belirleme Kurasında kategorilere tahsis edilecek konut tipleri aşağıda gösterilmiştir.

4 /7 1- Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malullerine: 2+1 tipi (65m²) 2- Gazi (Kıbrıs, Kore) Vatandaşlarımıza: 2+1 tipi (65m²) 3- En az %40 Engelli Vatandaşlarımıza: 2+1 tipi (65m²) 4- Emekli Vatandaşlarımıza: 1+1 tipi (55 m2) ve 2+1tipi (65m²) 5- 3 ve Daha Fazla Çocuklu Ailelere: 2+1 tipi (65m²) ve 2+1 tipi (80m²) 6- Yaşı 18-30 arasında olan Genç Vatandaşlarımıza: 1+1 tipi (55 m2) 7- Diğer Alıcı Adaylarına: 2+1 tipi (65m²) ve 2+1 tipi (80m²)

Konutların, adet, brüt m², net m² ve fiyat bilgileri projenin ihalesi yapıldıktan sonra kesinlik kazanacaktır.

6 /7 Hak sahiplerine konutlar; %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacaktır. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.