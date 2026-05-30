Kılıçdaroğlu bugün ne açıklayacak? Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayramlaşma programı saat kaçta olacak?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 14.00 sıralarında genel merkez binasına giderek geniş katılımlı bir "halk buluşması" programına katılacak. Parti içi kavgalar ve kurultay tartışmalarıyla gündemden düşmeyen CHP'nin yeni yol haritasının ne olacağı merak konusu olurken, Kılıçdaroğlu’nun, bu kritik buluşmada yapacağı açıklamalar yeni dönemin ip uçları olacak. CHP'deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi. Kılıçdaroğlu mu Özel mi? İşte detaylar.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün günü genel merkezde düzenlenecek halk buluşmasında önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Parti kulislerinde konuşulanlara göre Kılıçdaroğlu, devam eden mahkeme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak, yargı kararlarının siyasi etkilerine değinecek ve parti içindeki son tartışmalar hakkında görüşlerini paylaşacak.
Kılıçdaroğlu bayramlaşma programı saat kaçta olacak?
Kemal Kılıçdaroğlu bugün saat 14.00 sıralarında burada partililerle bayramlaşacak. Yine yarın aynı saatte Özgür Özel de Güvenpark’ta bir miting düzenleyecek. İki isim Ankara’da eş zamanlı konuşmalar yapacak. Bu iki ismin vereceği mesajlar da oldukça önemli olacak.
Kemal Kılıçdaroğlu bayramlaşma programında neler söyleyecek?
Kılıçdaroğlu, bugün ise genel merkeze giderek halk buluşması programında vatandaşlarla bir araya gelecek. Parti kulislerinde, Kılıçdaroğlu'nun, bugünkü programda kendisine yönelik mahkeme süreçlerine ilişkin sert ve kararlı mesajlar vermesi, aynı zamanda CHP içerisindeki güncel tartışmalara ve partinin gelecek vizyonuna dair stratejik çıkışlar yapması bekleniyor. Siyaset takipçileri, Kılıçdaroğlu’nun bu hamleyle hem tabandaki desteğini tazelemeyi hem de hakkındaki iddialara ilk ağızdan, net bir yanıt vermeyi hedeflediğini belirtiyor.
Halkla buluşmanın hazırlıkları sürerken, Kılıçdaroğlu'ndan bir de Meclis'teki CHP grup toplantıları ile ilgili bir açıklama geldi. Özgür Özel'in grup toplantısı yapıp salı günü konuşacağı öne sürülürken, Kılıçdaroğlu milletvekillerine gönderdiği yazıda, "Grup toplantısının henüz hangi gün olacağına dair bir karar almadım." dedi. Kılıçdaroğlu, o yazıda "Bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece Meclis'teki CHP grubu yapılmayacaktır." diye de vurguladı.
Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran'da yapılması planlanan Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu toplantılarının ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi. Erteleme kararında, mahkeme kararıyla göreve dönen kurul üyelerine resmi tebligatların henüz ulaşmaması olduğu belirtildi.
KONDA'nın yaptığı araştırmaya göre, "Kılıçdaroğlu genel başkanlığa dönmeli" diyen CHP seçmeninin oranı %5 oldu. CHP tabanının %53'ü, Türkiye genelinin ise %59'u krizin çözümü için "Hızlıca yeni bir kurultay toplanmalı" görüşünü savundu.