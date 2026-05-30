Futbolseverleri bugün birbirinden önemli karşılaşmalar bekliyor. Günün en dikkat çeken mücadelesinde, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransız devi Paris Saint-Germain ile İngiliz temsilcisi Arsenal, Budapeşte'deki Puskás Aréna'da Avrupa'nın en büyük kupası için karşı karşıya gelecek. PSG üst üste ikinci kez zafere ulaşmayı hedeflerken, Arsenal ise tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmanın peşinde olacak. Ayrıca Brezilya Serie A'da Grêmio ile Corinthians kozlarını paylaşacak. Milli heyecanda ise Türkiye Milli Minifutbol Takımı, Minifutbol Avrupa Şampiyonası'nda Belçika Milli Minifutbol Takımı karşısında sahaya çıkacak. Futbol tutkunları, bugün ve 31 Mayıs Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla dolu dolu bir hafta sonu yaşayacak.
Futbol dünyasında gözler, dev kupaların ve kritik mücadelelerin sahne alacağı tarihi bir hafta sonuna çevrildi. 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü (bugün), kulüpler düzeyindeki en büyük unvan için heyecan doruğa tırmanacak; Şampiyonlar Ligi Finali'nde Avrupa'nın iki devi PSG ve Arsenal, kupayı müzelerine götürebilmek için saat 19:00’da kıran kırana bir mücadeleye girişecek. Kıtanın diğer ucunda, Brezilya Serie A'da Gremio ile Corinthians arasındaki ezeli rekabet sahadaki tansiyonu yükseltirken; milli heyecan tarafında ise Türkiye Mini Futbol Milli Takımımız, Mini Futbol Avrupa Şampiyonası kapsamında Belçika karşısında zafer arayacak. İşte bugünkü maçlar ile 31 Mayıs Pazar günü yarın oynanacak maçlar.
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?
15:30 Bulgaristan - Çekya Mini Futbol Avrupa Şampiyonası Idman TV
17:00 Slovakya - Karadağ Mini Futbol Avrupa Şampiyonası Idman TV
19:00 PSG - Arsenal UEFA Şampiyonlar Ligi Final TRT 1
21:00 Türkiye - Belçika Mini Futbol Avrupa Şampiyonası HT Spor
22:15 Sırbistan - Ukrayna Mini Futbol Avrupa Şampiyonası Idman TV
23:30 Gremio - Corinthians Brezilya Serie A Spor Smart
31 Mayıs Pazar kimin maçı var?
14:30 İspanya - Hırvatistan UEFA U17 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv
14:30 Belçika - Estonya UEFA U17 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv
19:30 Burgos - Andorra İspanya La Liga 2 Konferans Yayın S Sport
19:30 Castellon - Eibar İspanya La Liga 2 Konferans Yayın S Sport
19:30 La Coruna - Las Palmas İspanya La Liga 2 Konferans Yayın S Sport
19:30 Almeria - Valladolid İspanya La Liga 2 Konferans Yayın S Sport
19:30 Racing Santander - Cadiz İspanya La Liga 2 Konferans Yayın S Sport
19:30 Real Zaragoza - Malaga İspanya La Liga 2 Konferans Yayın S Sport
21:45 Almanya - Finlandiya Hazırlık Maçı S Sport Plus
22:00 Leganes - Mirandes İspanya La Liga 2 S Sport
22:30 ABD - Senegal Hazırlık Maçı Yayın Yok