Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 30 Mayıs Cumartesi bu akşamki maçlar

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 30 Mayıs Cumartesi bu akşamki maçlar

15:2630/05/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Futbolseverleri bugün birbirinden önemli karşılaşmalar bekliyor. Günün en dikkat çeken mücadelesinde, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransız devi Paris Saint-Germain ile İngiliz temsilcisi Arsenal, Budapeşte'deki Puskás Aréna'da Avrupa'nın en büyük kupası için karşı karşıya gelecek. PSG üst üste ikinci kez zafere ulaşmayı hedeflerken, Arsenal ise tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmanın peşinde olacak. Ayrıca Brezilya Serie A'da Grêmio ile Corinthians kozlarını paylaşacak. Milli heyecanda ise Türkiye Milli Minifutbol Takımı, Minifutbol Avrupa Şampiyonası'nda Belçika Milli Minifutbol Takımı karşısında sahaya çıkacak. Futbol tutkunları, bugün ve 31 Mayıs Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla dolu dolu bir hafta sonu yaşayacak.

Futbol dünyasında gözler, dev kupaların ve kritik mücadelelerin sahne alacağı tarihi bir hafta sonuna çevrildi. 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü (bugün), kulüpler düzeyindeki en büyük unvan için heyecan doruğa tırmanacak; Şampiyonlar Ligi Finali'nde Avrupa'nın iki devi PSG ve Arsenal, kupayı müzelerine götürebilmek için saat 19:00’da kıran kırana bir mücadeleye girişecek. Kıtanın diğer ucunda, Brezilya Serie A'da Gremio ile Corinthians arasındaki ezeli rekabet sahadaki tansiyonu yükseltirken; milli heyecan tarafında ise Türkiye Mini Futbol Milli Takımımız, Mini Futbol Avrupa Şampiyonası kapsamında Belçika karşısında zafer arayacak. İşte bugünkü maçlar ile 31 Mayıs Pazar günü yarın oynanacak maçlar.

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?

15:30 Bulgaristan - Çekya Mini Futbol Avrupa Şampiyonası Idman TV

17:00 Slovakya - Karadağ Mini Futbol Avrupa Şampiyonası Idman TV

19:00 PSG - Arsenal UEFA Şampiyonlar Ligi Final TRT 1

21:00 Türkiye - Belçika Mini Futbol Avrupa Şampiyonası HT Spor

22:15 Sırbistan - Ukrayna Mini Futbol Avrupa Şampiyonası Idman TV

23:30 Gremio - Corinthians Brezilya Serie A Spor Smart

31 Mayıs Pazar kimin maçı var?

14:30 İspanya - Hırvatistan UEFA U17 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv

14:30 Belçika - Estonya UEFA U17 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv

19:30 Burgos - Andorra İspanya La Liga 2 Konferans Yayın S Sport

19:30 Castellon - Eibar İspanya La Liga 2 Konferans Yayın S Sport

19:30 La Coruna - Las Palmas İspanya La Liga 2 Konferans Yayın S Sport

19:30 Almeria - Valladolid İspanya La Liga 2 Konferans Yayın S Sport

19:30 Racing Santander - Cadiz İspanya La Liga 2 Konferans Yayın S Sport

19:30 Real Zaragoza - Malaga İspanya La Liga 2 Konferans Yayın S Sport

21:45 Almanya - Finlandiya Hazırlık Maçı S Sport Plus

22:00 Leganes - Mirandes İspanya La Liga 2 S Sport

22:30 ABD - Senegal Hazırlık Maçı Yayın Yok

#Paris Saint-Germain
#Arsenal
#UEFA Şampiyonlar Ligi final
#Slovakya
#Karadağ
#Bulgaristan
#Çekya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 30 Mayıs Cumartesi bu akşamki maçlar