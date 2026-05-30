Trabzonspor, sağ bek Sidny Lopes Cabral'ın transferi konusunda Benfica'yla anlaşma sağladı. Trabzonspor'un bu transfer için 10 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis ödeyeceği açıklandı. Cabral, geçtiğimiz sezon iki takımda 28 maçta 6 gol - 6 asistlik performans sergileyerek 1.833 dakika sahada kaldı. Cabral 2003 yılında Hollanda'da doğdu. Yeşil Burun Adaları milli takım oyuncusu Rodny Lopes Cabral'ın küçük kardeşidir. Peki Sidny Lopes Cabral hangi takımlarda oynadı? İşte Sidny Lopes Cabral'ın hayatı ve futbol kariyeri.
Önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Ernest Muçi'nin satın alma opsiyonunu kullanarak transfere hızlı bir giriş yaptı. Trabzonspor, sağ bek Sidny Lopes Cabral'ın transferi konusunda Benfica'yla anlaşma sağladı. Peki Sidny Lopes Cabral kimdir, nereli kaç yaşında? İşte Sidny Lopes Cabral'ın hayatı ve futbol kariyeri.
Sidny Lopes Cabral kimdir?
Sidny Lopes Cabral, 18 Eylül 2002 tarihinde Rotterdam , Hollanda’da doğdu. Yeşil Burun Adaları milli takımında da forma giymektedir. Cabral, genç bir oyuncu olarak İsveç takımı Helsingborg'un gençlik akademisine katıldı . Kulübün genç takımında oynarken gelecek vaat eden bir oyuncu olarak görülüyordu.
Sidny Lopes Cabral kulüp kariyeri
2024 yılında Cabral, Alman takımı Viktoria Köln ile anlaştı . Kulübün yeni kazandığı savunma istikrarının kilit bir parçası olarak tanımlandı.
2025 yazında Cabral, Portekiz'e taşındı ve Primeira Liga kulübü Estrela da Amadora ile 2028'e kadar geçerli üç yıllık bir sözleşme imzaladı. Cabral, ilk sezonunda yeni kulübü için hücumda etkili bir oyuncu haline geldi ve ligde 5 gol kaydetti ve 2 asist yaptı; en dikkat çekici performansı ise Casa Pia deplasmanında attığı hat-trick oldu.
Sezonun ilk yarısında Estrela ile gösterdiği etkileyici performansın ardından, Cabral 30 Aralık 2025'te Primeira Liga'daki diğer bir takım olan Benfica'ya katıldı ve Haziran 2030'a kadar geçerli, 6 milyon Euro olduğu bildirilen ve ek ödemelerle 8,5 milyon Euro'ya kadar çıkabilecek bir sözleşme imzaladı. 4 Ocak 2026'da, Estádio da Luz'da Estoril'e karşı 3-1'lik lig galibiyetinde ikinci yarıda oyuna girerek Vangelis Pavlidis'in hat-trick golüne asist yaptı.
25 Ocak'ta Cabral, eski kulübü Estrela da Amadora'ya karşı 4-0'lık lig galibiyetinde üçüncü golü atarak Benfica için ilk golünü kaydetti. Cabral, Yeşil Burun Adaları milli takımında oynuyor. İlk kez 2023'te Komor Adaları'na karşı oynanan bir hazırlık maçı için Yeşil Burun Adaları milli takımına çağrıldı. Cabral, ilk uluslararası golünü 29 Mayıs 2025'te Kuala Lumpur Stadyumu'nda Malezya'ya karşı oynanan bir hazırlık maçında attı.