Sidny Lopes Cabral kimdir?

Sidny Lopes Cabral, 18 Eylül 2002 tarihinde Rotterdam , Hollanda’da doğdu. Yeşil Burun Adaları milli takımında da forma giymektedir. Cabral, genç bir oyuncu olarak İsveç takımı Helsingborg'un gençlik akademisine katıldı . Kulübün genç takımında oynarken gelecek vaat eden bir oyuncu olarak görülüyordu.

Sidny Lopes Cabral kulüp kariyeri

2024 yılında Cabral, Alman takımı Viktoria Köln ile anlaştı . Kulübün yeni kazandığı savunma istikrarının kilit bir parçası olarak tanımlandı.