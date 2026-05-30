Avrupa'nın önde gelen seyahat platformlarından biri olan Avrupa'nın En İyi Destinasyonları (European Best Destinations) tarafından hazırlanan 2026 yılının en iyi plajları listesi açıklandı. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca gezginin oylarıyla şekillenen prestijli listede Türkiye de kendine yer buldu. Dik kayalıklar arasına gizlenmiş eşsiz konumu ve berrak sularıyla her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan plaj, Avrupa'nın en gözde sahilleri arasında gösterilerek Türkiye'nin turizmdeki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koydu. İşte en iyi plajlar.

1 /8 Avrupa'nın En İyi Plajları 2026 listesi belirlendi. Listenin zirvesinde Portekiz'deki Monte Clerigo Plajı var. Türkiye'den de listeye bir plaj girdi. Ön seçkilerden sonra uluslararası gezginlerden oluşan jüri tarafından belirlenen listenin zirvesinde Portekiz'deki Monte Clerigo Plajı bulunuyor.

2 /8 İkinci sırada ise Yunanistan'ın Antipaxos Adası'ndaki Voutoumi Beach yer aldı.

3 /8 Üçüncü sırada da Yunanistan'dan bir plaj var. Kefalonya'daki Fteri Beach, sıralamada üçüncü sırada yer aldı.

4 /8 Dördüncü sırada ise Girit Adası'nın güneybatı ucundaki ünlü Elafonisi Beach yer alıyor.

5 /8 İtalya'nın kuzeybatısında yer alan Bogliasco Beach beşinci sırada kendine yer bulurken, İspanya'nın Mallorca şehrindeki Cala Mesquida altıncı sırayı aldı.

6 /8 Yedinci sırada Norveç'ten bir plaj var. Norveç'ten Kvalvika Beach yedinci sıradan listeye girerken, sekizinci sırada Yunanistan'ın Korfu Adası'ndaki Rovinia Beach yer aldı.

7 /8 Listenin dokuzuncu sırasında Türkiye'den bir plaj var. Antalya'nın Kaş ilçesindeki ünlü Kaputaş Plajı dokuzuncu sırada bulunuyor. Kaputaş'ın Avrupa'nın en iyi plajları arasında gösterilmesinin, bölge turizmine katkı sağlaması bekleniyor. Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Mustafa Erman Günay, Kaputaş'ın bölgedeki en güzel plajlardan olduğunu söyledi. Günay, "Yıllardır her dönemde dünyanın en iyi plajları arasında gösterilen Kaputaş, bu yıl da listede yer aldı. Ayrıca Türkiye'den listeye giren tek plaj Kaputaş oldu. Plajımız, artık Kaş'ın dünyaya açılan yüzü haline geldi. Tüm ziyaretçileri, Kaş'a ve Kaputaş'a bekliyoruz." dedi.