Dirk Kuyt kimdir?

Dirk Kuyt, 22 Temmuz 1980, Katwijk aan Zee, Hollanda’da doğdu. Hollandalı eski millî futbolcu ve teknik direktördür. Kuyt, kariyerine 1998 yılında Utrecht takımında başladı. Beş sene bu takımın formasını terlettiği dönemlerde 2002-03 sezonunda KNVB Beker'i ve Hollanda Altın Ayakkabı Ödülü'nü kazandı. 2003 yılında Feyenoord'a bir milyon € karşılığında transfer oldu ve üç sene boyunca takımının en skorer futbolcusu oldu. 2004-05 sezonunda Eredivisie'de gol kralı oldu ve bir sezon sonra -yani 2005-06 sezonunda- Hollanda'da Yılın Futbolcusu ödülünü kazandı.