Dirk Kuyt Fenerbahçe’ye geri mi dönüyor? Dirk Kuyt kimdir?

16:5230/05/2026, Cumartesi
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'daki kritik seçim öncesi başkan adayları vaatlerini ve projelerini birbir açıklamaya devam ediyor. Aziz Yıldırım, Futbol Transfer Komitesi'nde ana planın başına Dirk Kuyt’u getireceği öğrenildi. Dirk Kuyt, 2012 yılında Liverpool'dan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Peki Dirk Kuyt kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe başkanlığı için adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım teknik direktörlük görevi için Vincenzo Montella ismini kamuoyuna duyururken, Futbol Transfer Komitesi'nde ana planın başına ise Fenerbahçelilerin unutamadığı eski yıldızı getireceğini söyledi. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, gazete Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Futbol Transfer Komitesi'nde ana planda görev alması için Dirk Kuyt ile anlaştı. 2012 yılında Liverpool'dan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer Kuyt, Fenerbahçe kariyeri boyunca 130 resmi maça çıktı, 36 gol atarak UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final başarısı ve Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Dirk Kuyt kimdir?

Dirk Kuyt, 22 Temmuz 1980, Katwijk aan Zee, Hollanda’da doğdu. Hollandalı eski millî futbolcu ve teknik direktördür. Kuyt, kariyerine 1998 yılında Utrecht takımında başladı. Beş sene bu takımın formasını terlettiği dönemlerde 2002-03 sezonunda KNVB Beker'i ve Hollanda Altın Ayakkabı Ödülü'nü kazandı. 2003 yılında Feyenoord'a bir milyon € karşılığında transfer oldu ve üç sene boyunca takımının en skorer futbolcusu oldu. 2004-05 sezonunda Eredivisie'de gol kralı oldu ve bir sezon sonra -yani 2005-06 sezonunda- Hollanda'da Yılın Futbolcusu ödülünü kazandı.

Feyenoord formasıyla 101 maçta 71 gol attı ve 2006 yılında İngiltere Premier League takımlarından Liverpool'a 10 milyon £ karşılığında transfer oldu. Kuyt, takımıyla ilk sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı ve o finalde de bir gol attı. Kuyt, Mart 2011'de Manchester United karşısında Premier League'deki ilk hat-trick'ini yaptı.

2011-12 sezonunda EFL Cup finali mücadelesinde Cardiff City ile oynanan ve normal süresi 1-1, uzatma devreleri 2-2 biten maçta bir gol attı ve penaltılarda da bir gol atarak Liverpool'un kupayı kazanmasını sağladı. 3 Haziran 2012 tarihinde Fenerbahçe'ye bir milyon € karşılığında transfer oldu ve üç yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe forması giydiği sezonlar boyunca attığı kritik gollerle takımının başarısında önemli roller üstlendi.

2004 yılından bu yana 85 kez Hollanda forması giyen Kuyt fileleri 24 kez havalandırdı. Kuyt, Hollanda formasıyla 2010 FIFA Dünya Kupası'nda final oynadı. Hollanda'nın 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri maçlarında ise 6 gole imza atarak finallere katılmasında önemli katkı yaptı.

Dirk Kuyt Altyapı kariyeri

1985-1998 Quick Boys

Dirk Kuyt Profesyonel kariyeri

1998-2003 Feyenoord 101 (71)

2003-2006 Liverpool 208 (51)

2006-2012 Fenerbahçe 95 (26)

2012-2015 Feyenoord 63 (31)

2015-2017 Quick Boys 3 (0)

Millî takım kariyeri

1998-1999 Hollanda U-21 11 (6)

2000-2001 Hollanda 104 (24).


