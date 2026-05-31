Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 31 Mayıs Pazar maç programı

10:3731/05/2026, Pazar
Bugün futbolseverleri birbirinden heyecanlı karşılaşmalar bekliyor. İspanya La Liga 2’de kritik mücadeleler sahne alacak. Kümede kalma ve play-off yarışını yakından ilgilendiren maçlarda Leganes ile Mirandes kozlarını paylaşırken, Burgos sahasında Andorra’yı ağırlayacak. Günün dikkat çeken bir diğer karşılaşmasında ise Real Zaragoza ile Malaga karşı karşıya gelecek. Hazırlık maçlarında da futbol şöleni yaşanacak. Avrupa futbolunun güçlü ekiplerinden Almanya, Finlandiya ile karşılaşırken, ABD ile Senegal arasındaki mücadele de futbolseverlere yüksek tempolu bir prova sunacak. İşte 31 Mayıs Pazar bugün oynanacak maçlar.

Bugün oynanacak maçlar futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Ekran başına kilitlenecek olan taraftarlar için özellikle İspanya La Liga 2’de bugün heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Ligdeki dengeleri değiştirecek kritik mücadelelerde La Coruna - Las Palmas karşı karşıya gelirken, Almeria - Valladolid ve Racing Santander - Cadiz zorlu maça çıkacak. Kulüp heyecanının yanı sıra milli takım düzeyindeki hazırlık maçlarında da nefesler kesilecek. Dünya Kupası öncesi form tutmak isteyen devlerin sahne alacağı gecede Almanya - Finlandiya ile ABD - Senegal hazırlık maçı oynayacak. Yarışın ve temponun bir an bile düşmeyeceği bu yoğun futbol pazarında, takımların sergileyeceği performanslar şimdiden büyük bir merakla bekleniyor. İşte bugün oynanacak maçlar, maç saati ve yayın bilgileri.

31 Mayıs Pazar bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?

14:30 İspanya - Hırvatistan UEFA U17 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv

14:30 Belçika - Estonya UEFA U17 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv

19:30 Burgos - Andorra İspanya La Liga 2 Konferans Yayın S Sport

19:30 Castellon - Eibar İspanya La Liga 2 Konferans Yayın S Sport

19:30 La Coruna - Las Palmas İspanya La Liga 2 Konferans Yayın S Sport

19:30 Almeria - Valladolid İspanya La Liga 2 Konferans Yayın S Sport

19:30 Racing Santander - Cadiz İspanya La Liga 2 Konferans Yayın S Sport

19:30 Real Zaragoza - Malaga İspanya La Liga 2 Konferans Yayın S Sport

21:45 Almanya - Finlandiya Hazırlık Maçı S Sport Plus

22:00 Leganes - Mirandes İspanya La Liga 2 S Sport

22:30 ABD - Senegal Hazırlık Maçı Yayın Yok

