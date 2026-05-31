İZSU su kesintileri listesi | 31 Mayıs İzmir’de su kesintisi var mı, sular ne zaman gelecek?

10:2531/05/2026, Pazar
İZSU su kesintileri listesi 31 Mayıs Pazar günü İzmir’de yapılacak planlı çalışmalar ve arıza kaynaklı kesintiler nedeniyle vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan güncel bilgilere göre Bayraklı ve Kemalpaşa başta olmak üzere bazı ilçelerde su kesintileri ve basınç düşüklükleri yaşanabiliyor. Özellikle şebeke hattı arızaları, pompa istasyonlarındaki teknik sorunlar ve depo bakım-temizlik çalışmaları nedeniyle uygulanan kesintilerin gün içerisinde kademeli olarak giderilmesi planlanıyor. Peki 31 Mayıs İzmir’de hangi mahallelerde sular kesilecek, sular ne zaman gelecek?

31 Mayıs Pazar günü İzmir’de 3 ilçede içme suyu hattı arızası nedeniyle su kesitisi yaşanıyor. İZSU ekipleri bölgelerde onarım çalışmalarını sürdürürken kesintiden etkilenen mahalleler ve sular ne zaman, saat kaçta geleceği saatler de netleşti.

BAYRAKLI MANAVKUYU, MANSUROĞLU 31.05.2026 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

KEMALPAŞA SÜTÇÜLER 31.05.2026 saat 08:14 ile 13:14 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ GÜNLÜCE 31.05.2026 saat 09:45 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

