Vatandaşlık maaşı ne zaman ve ne kadar verilecek, kimler yararlanacak, şartlar neler?

Vatandaşlık maaşı, temel olarak devlet tarafından belirli kriterleri sağlayan bireylere düzenli gelir desteği verilmesini ifade eden sosyal yardım modelidir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda büyük heyecan uyandıran vatandaşlık maaşı uygulamasında detaylar merak konusu. Peki Vatandaşlık maaşı kimlere verilecek? Vatandaşlık maaşı ne zaman verilecek? Detaylar haberimizde.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu’nda yapılan 2026 bütçe görüşmeleri sırasında GETAD’ı kamuoyuna duyurmuştu. Yılmaz, pilot uygulamanın birkaç ilde başlayacağını ifade etmişti. Destek verilecek hanelerdeki tek maaşlı çalışanın emekli ya da asgari ücretli olması şartı aranmayacak.
VATANDAŞLIK MAAŞI UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Vatandaşlık maaşı uygulamasının ne zaman hayata geçirileceğine ilişkin henüz net bir tarih açıklanmış değil. Daha önce konuya dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz şunları söylemişti:
GETAD diyoruz, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi. Bu sistemin pilot uygulamasını 2026'de başlatacağız birkaç ilimizde. 2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz.
Bu yeni destek modelimiz özü itibarıyla bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak ama istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak. Bu genel kavramsal çerçeve içinde yeni bir sistemi de ülkemize kazandıracağız. Sosyal yardım alanında yapısal bir reformu da hayata geçirmiş olacağız."
VATANDAŞLIK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI, BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
Uygulama hayata geçtiğinde başvuruların e-Devlet üzerinden alınması planlanıyor.
Her bölgenin ayrı ayrı sosyoekonomik haritası çıkarılacak. Habertürk’te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında dar gelirli ailelere yönelik Gelir Tamamlayıcı Hane Destek Sistemi yani vatandaşlık maaşı için çalışmalar sürüyor.
Sistem kapsamında geliri asgari ücretin altında kalan haneler, çalışanı olmayan ya da düşük gelirle geçinmek zorunda olan aileler destekten yararlanabilecek. Ayrıca çok çocuklu ve kişi başına düşen geliri düşük olan haneler ile engelli, yaşlı ya da özel durumu bulunan bireylerin yaşadığı aileler de kapsam içine alınacak.
Uygulamada bölgesel farklılıklar dikkate alınacak ve her il için ayrı bir gelir eşiği belirlenecek. Hane geliri bu sınırın altında kaldığında aradaki fark devlet tarafından destek olarak karşılanacak. Örneğin gelir eşiğinin 25 bin lira olduğu bir durumda, geliri 20 bin lira olan bir haneye 5 bin lira ödeme yapılması planlanıyor.
Vatandaşlık maaşı uygulamasının ne zaman hayata geçirileceğine ilişkin henüz net bir tarih açıklanmış değil. Sosyal politika çalışmaları çerçevesinde değerlendirilen düzenlemenin, ekonomik koşullar ve bütçe imkânları doğrultusunda şekillenmesi bekleniyor. Öte yandan gelir tamamlayıcı aile destek sisteminin 2027 yılı itibarıyla ülke genelinde yaygın şekilde uygulanmasının planlandığı ifade ediliyor.