2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvurularında geri sayım sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek sınav için başvurular 2 Haziran’da sona erecek, sınav ise 19 Temmuz’da yapılacak.

DGS başvuruları için son tarih açıklandı

DGS başvuruları, ön lisans programlarından lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adaylar için devam ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre 15 Mayıs 2026’da başlayan başvuru süreci, 2 Haziran 2026 saat 23.59’da sona erecek.

Başvurusunu henüz tamamlamayan adayların, belirtilen süre içerisinde işlemlerini tamamlaması gerekiyor. 2026 DGS başvuru ücreti ise 1.400 TL olarak uygulanıyor.

2026 DGS ne zaman yapılacak?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 19 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Adaylar, sınav başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabiliyor.

Öne çıkan tarihler şöyle:

Başvuru başlangıcı: 15 Mayıs 2026

Başvuru bitişi: 2 Haziran 2026 saat 23.59

Sınav ücreti: 1.400 TL

Ücret ödeme son günü: 3 Haziran 2026

Sınav tarihi: 19 Temmuz 2026

Başvurular nasıl yapılıyor?

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre başvurular elektronik ortamda alınıyor. Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı bulunan adaylar, gerekli koşulları sağlamaları halinde başvuru merkezine gitmeden internet üzerinden başvurularını tamamlayabiliyor.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar da başvurularını bireysel olarak çevrim içi şekilde gerçekleştirebiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı bulunmayan veya kimlik kartında fotoğrafı olmayan bazı adayların ise başvuru merkezlerine müracaat etmeleri gerekiyor.

Ücret ödeme işlemlerinde son gün 3 Haziran

Başvuru işleminin tamamlanabilmesi için adayların sınav ücretini süresi içinde yatırması gerekiyor. ÖSYM'nin açıklamasına göre ücret ödeme işlemleri:

Banka şubelerinden ödeme yapacak adaylar için 3 Haziran 2026 mesai saati sonunda,

Kredi kartı, banka kartı, ATM ve internet bankacılığı ile ödeme yapacak adaylar için ise 3 Haziran 2026 saat 23.59'da sona erecek.

ÖSYM, başvuru bilgilerini sisteme kaydetmiş olsa bile ücretini süresinde yatırmayan adayların başvurularının geçersiz sayılacağını ve kayıt bilgilerinin silineceğini belirtiyor.

Başvuru tamamlandıktan sonra kontrol önerisi

Yetkililer, başvuru ve ödeme işlemlerini tamamlayan adayların, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden başvurularının başarıyla tamamlandığını kontrol etmelerini ve başvuru bilgilerinin çıktısını saklamalarını tavsiye ediyor.

Sınavın kapsamı