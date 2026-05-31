İslam Memiş'ten bayram dönüşü uyarısı: Altın fiyatları için 'perşembe' ve 'cuma' gününe dikkat

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bayram tatilinin ardından piyasaları bekleyen kritik sürece dair kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. 2026 yılının ilk yarısında yaşanan dalgalanmaları "manipülasyon" olarak nitelendiren ve yatırımcılara içinde bulunduğumuz dönemi bir "toplama yılı" olarak değerlendirmeleri çağrısı yapan Memiş; perşembe ve cuma günleri açıklanacak küresel ekonomik verilerin piyasaların yeni rotasını belirleyeceğini vurguladı. Küresel gerilimlerin, ABD-İran hattındaki olası anlaşma senaryolarının ve merkez bankalarının atacağı adımların emtia fiyatları üzerindeki etkilerini analiz eden uzman isim, gram altında yıl sonu beklediği 5 haneli rakam hedefini de koruduğunu belirtti. İşte piyasalardaki son durum ve yatırımcıların dikkat etmesi gereken o kritik seviyeler...
Haber Global canlı yayınına katılarak piyasalardaki son gelişmeleri değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bayram sonrası piyasaların yönünü belirleyecek kritik faktörlere dikkat çekti. Yılın yarılandığını ve haziran ayının ilk işlem günleriyle birlikte piyasalarda veri akışının oldukça yoğunlaşacağını belirten Memiş, özellikle bu haftanın perşembe ve cuma günlerini çok önemsediklerini vurguladı.
Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ile işsizlik oranının yanı sıra, perşembe günü Türkiye'de açıklanacak işsizlik oranının piyasalar için son derece belirleyici olacağını ifade etti. Memiş, takip eden haftanın da veri akışı bakımından yoğun geçeceğini hatırlatarak, hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın hem de Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararlarının beklendiğini dile getirdi. Uzman isim, özellikle devam eden küresel savaş gerilimleri gölgesinde merkez bankalarının nasıl bir yol haritası izleyeceğinin ve görevine yeni atanan Fed başkanının bu süreçte nasıl bir sınav vereceğinin piyasalar tarafından yakından takip edileceğinin altını çizdi.
Küresel gerilimler ve piyasaların anlaşma beklentisi
Yılın ilk yarısında piyasalarda ciddi bir manipülasyon fiyatlaması yaşandığına dikkat çeken Memiş, değerli ve endüstriyel metallerin ocak ayında yıllık getirisinin yüzde yetmişini yatırımcısına verdiğini hatırlattı. Yıla 6.150 lira seviyesinden başlayan gram altının ocak ayının sonlarına doğru 8.157 liraya kadar tırmandığını, gram gümüş tarafında ise 180 lira seviyelerinin test edildiğini aktardı. Mart ayı itibarıyla artan savaş geriliminin ve petrol fiyatlarındaki sert yükselişin tüm metalleri baskılayarak tarihi dip seviyelerin görülmesine neden olduğunu belirten Memiş, geride bırakılan mayıs ayının ise barış ve ateşkes söylemleri ile yeni çatışma endişelerinin gölgesinde tamamlandığını ifade etti.
Küresel piyasalarda aktörlerin temmuz ayına kadar zaman kazandığını vurgulayan Memiş, bayram tatili boyunca ABD ve İran hattındaki gerilimlerin ile Donald Trump'ın açıklamalarının öne çıktığını dile getirdi. Henüz iki taraftan da net bir anlaşma haberi çıkmamış olsa da piyasaların anlaşmaya yakın bir duruş sergilemeye devam ettiğini belirten uzman isim, uluslararası piyasalarda bayram öncesi ons altının 4.538 dolar, gram altının ise 6.809 lira seviyesinden haftayı yükselişle kapattığını hatırlattı.
Altın ve petrolde kritik seviyeler neler olacak?
Gelecek olası ateşkes açıklamalarının piyasalarda yeni dalgalanmalara yol açabileceğini ifade eden Memiş, temmuz ayına kadar olan süreçte ons altın tarafında 4.400 ile 4.800 dolar aralığının geçerliliğini koruduğunu belirtti. Gram altın tarafında ise haziran ayı boyunca 6.500 ile 7.000 lira aralığının takip edileceğini, ancak olası bir anlaşma haberiyle birlikte 7.000 lira seviyesinin yukarı yönlü kırılarak bu rakamın yeni taban fiyat haline gelebileceğini vurguladı. Bu sorunun cevabının tamamen Trump'tan gelecek mesajlarda gizli olduğunu belirten Memiş, savaş geriliminin doğrudan etkilediği petrol fiyatlarına da değindi. Haftayı 94 dolar seviyesinden kapatan Brent petrolün varil fiyatında 94-99 dolar aralığının dikkatle izleneceğini aktardı. Bir anlaşma haberi gelmesi durumunda fiyatların 80 dolar seviyelerine çekilebileceğini öngören uzman isim, ancak gerilimin tırmanması ve savaşın devam etmesi halinde 120 dolar seviyesinin kaçınılmaz olacağı konusunda yatırımcıları uyardı.
Altın almak için doğru zaman mı?
İslam Memiş altın almak için doğru zaman olup olmadığına dair ise yatırımcılara şu uyarılarda bulundu: "Ocak ayında yatırımcılara şöyle bir uyarıda bulunduk; özellikle 2026 yılı manipülasyon yılı, yıl sonuna kadar bu manipülasyon piyasasını devam ettirecekler. Dolayısıyla Ocak ayında yaşanan ve sonrasında bugüne kadar gelen süreçte de piyasalardaki ciddi manipülasyon sürecini gördük. Bu sadece altın gümüş özelinde değil. Bütün yatırım araçlarında hiç kimse kazanamadı maalesef. Ne kripto para piyasasında ne borsalarda ne altın gümüş her tarafta bir tarafta yatırımcılar kıskaca alındı bu yılın ilk yarısında. Biz şöyle değerlendiriyoruz; orta ve uzun vadeli bir strateji belirlediğimiz için biz sürekli alım tarafında kararımızı tekrar yeniliyoruz. Yani burada açıkta kalmadan 2026 yıl toplama yılı, altın ve gümüş yılında toplama yılı.
Bu savaş bahanesiyle birlikte petrol fiyatlarında yaşanan yükselişler, emtia piyasasının baskılanması bizim nazarımızda sürekli uzun vadeli bir stratejide alım fırsatı verdiğini düşünüyoruz ve uzun vadeli planda da sürekli alım yönünde kararımızı tekrar yenilemek isterim"
Dikkat çeken yıl sonu tahmini
Yıl sonu tavan fiyat beklentilerinde herhangi bir revizyona gitmediklerini ve bu hedefleri korumaya devam ettiklerini belirten Memiş, 2026 yılı için gram altında 10.000 lira, ons altında ise 5.880 dolar olan pik seviyesi öngörülerinin arkasında durduklarını ifade etti. Henüz dolar kurunun gram altına beklenen desteği vermediğini ve doların da denkleme dahil olacağı yeni bir sürecin yaşanabileceğini belirten uzman, temmuz ve ağustos aylarında gram altının yeniden 8.000 lira seviyesinin üzerine çıkmasını, yılın son çeyreğinde ise beş haneli rakamların görülme olasılığının güçlü şekilde masada olduğunu söyledi. Bu süreçte hem Rusya-Ukrayna hattında hem de Amerika-İran cephesinde geçici de olsa bir anlaşma haberi beklediğini sözlerine ekleyen Memiş, olası fiyat düşüşlerinde ons altındaki 4.400 dolar seviyesinin çok güçlü bir destek konumunda olduğunu hatırlatarak, yatırımcıların ellerine nakit geçtikçe içinde bulunduğumuz 2026 yılını net bir alım ve toplama fırsatı olarak değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.