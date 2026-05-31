Daha 17 oyuncu kadrosunda kimler var?

17:44 31/05/2026, Pazar
Daha 17, Pastel Film imzalı, ilk bölümü 31 Mayıs 2026 tarihinde yayımlanacak olan, yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın üstlendiği, senaryosunu Gökhan Korkusuz ve Redife Zerener'in kaleme aldığı, dram ve gençlik türündeki dizisidir. Başrollerini TRT 1’de yayınlanan Tozkoparan dizisinin İskender karekterini oynayan Çağan Efe Ak ile Nesrin Cavadzade, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Ata Yaşat ve Dilara Aksüyek paylaşmaktadır.

Daha 17 oyuncu kadrosunda kimler ar?

Oyuncu - Karakter

Çağan Efe Ak - Aras 

Nesrin Cavadzade- Şebnem

Armağan Oğuz - Hakan

Ceren Ayruk - Leyla

Ata Yaşat - Teoman

Dilara Aksüyek - Nuray

Helin Elveren - Deniz

Deniz Ali Cankorur - Barış


Berra Ahsen Uslu - Ezgi

Batuhan Mora - Kutay

Ahmetcan Özer - Metin

Ezgi Dalgıç - Sıla

Efe Musa Yurdagelen - Evren

Çağdaş Onur Öztürk - Serhat

Cemal Toktaş - Mustafa

Hakan Meriçliler - Remzi

Daha 17 konusu nedir?

Dizi, hayatını yetiştirme yurtlarında geçirmiş, 17 yaşındaki gözü kara bir delikanlı olan Aras’ın hikayesini anlatmaktadır. Beş yaşındayken kaybettiği ailesinden geride kalan tek kişi olan ve öldü zannettiği kardeşinin aslında yaşadığını öğrenen Aras, onun izini sürmek için İstanbul'dan Bodrum'a uzanan gizemli, sırlar ve yüzleşmelerle dolu bir yolculuğa çıkar.


Daha 17 nerede çekiliyor?

Dizinin çekimleri ilk olarak İstanbul'daki Özel Fransız Lape Hastanesi'nde başlamış, ardından hikayenin ana merkezi olan Bodrum'da devam etmiştir.

