Daha 17 oyuncu kadrosunda kimler var?

Daha 17, Pastel Film imzalı, ilk bölümü 31 Mayıs 2026 tarihinde yayımlanacak. Başrollerini Çağan Efe Ak, Nesrin Cavadzade, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Ata Yaşat ve Dilara Aksüyek paylaşmaktadır. Peki Daha 17 konusu nedir? İşte Daha 17 oyuncu kadrosu.
Daha 17, Pastel Film imzalı, ilk bölümü 31 Mayıs 2026 tarihinde yayımlanacak olan, yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın üstlendiği, senaryosunu Gökhan Korkusuz ve Redife Zerener'in kaleme aldığı, dram ve gençlik türündeki dizisidir. Başrollerini TRT 1’de yayınlanan Tozkoparan dizisinin İskender karekterini oynayan Çağan Efe Ak ile Nesrin Cavadzade, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Ata Yaşat ve Dilara Aksüyek paylaşmaktadır.
Daha 17 oyuncu kadrosunda kimler ar?
Oyuncu - Karakter
Çağan Efe Ak - Aras
Nesrin Cavadzade- Şebnem
Armağan Oğuz - Hakan
Ceren Ayruk - Leyla
Ata Yaşat - Teoman
Dilara Aksüyek - Nuray
Helin Elveren - Deniz
Deniz Ali Cankorur - Barış
Berra Ahsen Uslu - Ezgi
Batuhan Mora - Kutay
Ahmetcan Özer - Metin
Ezgi Dalgıç - Sıla
Efe Musa Yurdagelen - Evren
Çağdaş Onur Öztürk - Serhat
Cemal Toktaş - Mustafa
Hakan Meriçliler - Remzi
Daha 17 konusu nedir?
Dizi, hayatını yetiştirme yurtlarında geçirmiş, 17 yaşındaki gözü kara bir delikanlı olan Aras’ın hikayesini anlatmaktadır. Beş yaşındayken kaybettiği ailesinden geride kalan tek kişi olan ve öldü zannettiği kardeşinin aslında yaşadığını öğrenen Aras, onun izini sürmek için İstanbul'dan Bodrum'a uzanan gizemli, sırlar ve yüzleşmelerle dolu bir yolculuğa çıkar.
Daha 17 nerede çekiliyor?
Dizinin çekimleri ilk olarak İstanbul'daki Özel Fransız Lape Hastanesi'nde başlamış, ardından hikayenin ana merkezi olan Bodrum'da devam etmiştir.