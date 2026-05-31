LGS sınav giriş belgesi için geri sayım sürerken, milyonlarca öğrenci ve veli sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre 2026 LGS sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı tarih netleşirken, sınav günü, oturum saatleri ve sınav sürelerine ilişkin tüm detaylar da belli oldu. Peki LGS sınav giriş belgesi nasıl alınacak, sınav yerleri nereden öğrenilecek ve 2026 LGS hangi gün yapılacak? İşte öğrencilerin sınav öncesinde bilmesi gereken tüm ayrıntılar...

2026 LGS kapsamında sınava girecek öğrencilerin merakla beklediği sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre belgeler 3 Haziran'da okul müdürlükleri tarafından alınarak öğrencilere teslim edilecek.



LGS sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? LGS sınav giriş belgesi için bekleyiş sürerken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan takvime göre belgeler henüz erişime açılmadı. Yetkililerin açıklamasına göre fotoğraflı sınav giriş belgeleri 3 Haziran 2026 Çarşamba günü yayımlanacak.

2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınava katılacak 8. sınıf öğrencileri, sınav merkezi, salon ve sıra bilgilerini bu belgeler üzerinden öğrenebilecek.

LGS sınav giriş belgesi nasıl alınacak? MEB tarafından yayımlanan kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgeleri elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak.

Süreç şu şekilde işleyecek: Belgeler 3 Haziran 2026’dan itibaren erişime açılacak.

Okul müdürlükleri belgeleri sistem üzerinden çıkaracak.

Belgeler mühürlenip onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

2026 LGS ne zaman yapılacak? LGS Merkezi Sınavı, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışındaki tüm sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Sınav iki oturum halinde uygulanacak: Birinci oturum (Sözel Bölüm): Saat 09.30

İkinci oturum (Sayısal Bölüm): Saat 11.30

LGS oturum süreleri kaç dakika? Sınavın sözel bölümünde öğrencilere 50 soru yöneltilecek ve bu oturum için 75 dakika süre verilecek.

Sayısal bölümde ise 40 soru yer alacak ve öğrenciler 80 dakika süre kullanabilecek.

MEB kılavuzuna göre bazı öğrenci grupları için farklı süre uygulamaları bulunuyor:

Din kültürü ve ahlak bilgisi alt testinden muaf olan öğrenciler için birinci oturum süresi 60 dakika.





Ek süre verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden yabancı dil alt testinden muaf olanların birinci oturum süresi 80 dakika.





Din kültürü ve ahlak bilgisi alt testinden muaf olan özel eğitim öğrencilerinin birinci oturum süresi 80 dakika.





Hem yabancı dil hem de din kültürü ve ahlak bilgisi alt testlerinden muaf olan öğrenciler için birinci oturum süresi 65 dakika olarak uygulanacak.

Başvuru süreci tamamlandı 2026 LGS başvuruları 23 Mart-10 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvurusunu tamamlayan öğrenciler, sınav günü öncesinde sınav giriş belgelerini teslim alarak sınav merkezi bilgilerini kontrol edebilecek.

